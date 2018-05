Videoarbiter heeft vanaf volgend seizoen eigen ruimte op KNVB-campus

De Nederlandse voetbalbond is naar eigen zeggen de eerste bond met een 'control room' op eigen terrein. De videoarbiters volgen de wedstrijden nu nog achter de schermen in een studio in Hilversum.

Na uitgebreid testwerk gaat de KNVB vanaf komend seizoen bij alle wedstrijden in de Eredivisie videoarbitrage gebruiken. De scheidsrechters die meekijken van achter de schermen komen ook in actie vanaf de kwartfinales van de KNVB-beker, de strijd om de Johan Cruijff Schaal en de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie.

Videoscheidsrechters zullen volgend seizoen 324 duels vanuit het videocentrum in Zeist volgen. De bouw van het zogeheten KNVB Replay Center is in volle gang.

De ruimte wordt op 4 augustus officieel in gebruik genomen tijdens de wedstrijd tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.

Zes werkplekken

In de controlekamer komen zes werkplekken, waar vijf Eredivisie-wedstrijden tegelijk gevolgd kunnen worden door een videoscheidsrechter. Eén plek dient als back-up voor noodgevallen.

Tijdens de 33e en 34e speelronde in de Eredivisie worden alle wedstrijden tegelijk gespeeld. Dan zullen ook videoscheidsrechters uitwijken naar Hilversum of op locatie werken.

De KNVB draait de eerste twee seizoenen op voor de kosten van de videoscheidsrechters die zijn beraamd op 1,7 miljoen euro per jaar. De bedoeling is dat daarna ook de clubs gaan bijdragen.