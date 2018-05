Verdediger Ebuehi verruilt ADO Den Haag transfervrij voor Benfica

"Benfica is een geweldige club, in de hele wereld bekend. Het feit dat ik elke wedstrijd op het hoogste podium kan spelen, is erg aantrekkelijk. Het was eigenlijk vrij eenvoudig voor Benfica te kiezen", zei hij op de website van zijn nieuwe werkgever.

Ebuehi stond in de winterstop ook al nadrukkelijk in de belangstelling van Benfica, maar toen slaagde de Portugese topclub er niet in om overeenstemming over de transfersom te bereiken met ADO.

De rechtsback speelt al zijn gehele profloopbaan voor ADO. Hij debuteerde er in 2014 en kwam in de afgelopen jaren tot 82 officiële wedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en drie assists leverde.

Ebuehi was voor zijn tijd bij ADO actief bij de amateurverenigingen DSOV, SV Hoofddorp, VV Young Boys en HFC EDO.

WK

De Noord-Hollander heeft een Nederlandse moeder en een Nigeriaanse vader, waardoor hij vorig jaar international van het Afrikaanse land werd.

Ebuehi is door bondscoach Gernot Rohr opgenomen in de voorselectie van Nigeria en geeft over een maand mogelijk dus acte de présence op het WK in Rusland. De 'Super Eagles' zijn ingedeeld in groep D, samen met Argentinië, IJsland en Kroatië.

Benfica eindigde dit seizoen achter kampioen FC Porto als tweede in de Portugese Liga NOS, waardoor de ploeg van trainer Rui Vitória in de volgende jaargang aan de groepsfase van de Champions League mag deelnemen.

Ebuehi haalde met ADO knap de play-offs om Europees voetbal, maar de Hagenaars verloren daarin in de eerste ronde over twee duels kansloos van Vitesse (7-3).