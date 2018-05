Mourinho vindt seizoen United niet mislukt bij verlies in FA Cup-finale

Hoewel een nederlaag op Wembley een grote teleurstelling zou zijn voor Mourinho en United, wil de coach het resultaat van één wedstrijd niet groter maken dan het is.

"Natuurlijk maakt het uit of je het seizoen afsluit met bekerwinst of zonder prijs, maar dat bepaalt niet of het seizoen al dan niet geslaagd is", vindt de Portugees. "Als ik mijn analyse maak, doe ik dat niet op basis van één – weliswaar heel belangrijke – wedstrijd. Die beïnvloedt mijn oordeel absoluut niet."

"Jullie kunnen het op jullie manier bekijken, maar ik analyseer het seizoen op mijn eigen manier. Ik kijk naar het werk dat ik erin heb gestopt en wat we allemaal gedaan hebben bij de club. Ik beoordeel mijn spelers niet op één wedstrijd. Echt niet."

Amusement

Mourinho wist de FA Cup één keer te winnen. In 2007, uitgerekend met Chelsea tegen Manchester United. De Londenaren wonnen de finale toen na verlenging met 1-0, maar kregen na afloop veel kritiek op de behoudende en weinig vermakelijke speelstijl.

Op de vraag of hij dit keer weer 'de bus parkeert' op Wembley reageert Mourinho als door een wesp gestoken. "Ik begrijp helemaal niets van deze vraag", aldus de Portugees. "Is een 6-0-uitslag wel vermakelijk dan? Ik vind van niet."

"Voetbal wordt voor mij pas amusant als het tot de allerlaatste minuut spannend is, wanneer het alle kanten op kan, iedereen op het puntje van zijn stoel zit en de spanning in beide dug-outs te snijden is. Dát is entertainment voor een voetballiefhebber en ik denk dat we dat gaan krijgen op Wembley."

Staat van dienst

Mourinho schudt zaterdagmiddag zijn Chelsea-collega Antonio Conte de hand in de wetenschap dat de Portugees qua finales een veel grotere staat van dienst heeft; zijn Italiaanse 'rivaal' wacht nog op zijn eerste beker en verloor vorig seizoen nog van Arsenal.

"Maar wat wij in het verleden hebben gepresteerd speelt geen enkele rol", benadrukt de 'Special One'. "Onze statistieken staan niet op het veld. Het wordt elf tegen elf."

De aftrap op Wembley is zaterdagavond om 18.15 uur.