Willem II verlengt contract technisch directeur Mathijsen met drie jaar

Mathijsen, oud-speler van onder meer Willem II en Feyenoord, is blij met het vertrouwen dat de clubleiding in hem stelt. "Ik waardeer dat ik de komende vier jaar de ingeslagen weg kan voortzetten", zegt hij op de website van de Tilburgse club.

"We hebben de afgelopen twee jaar mooie stappen bij de club gemaakt. De komende jaren gaan wij verder bouwen aan een topsportklimaat binnen alle geledingen van Willem II. Dat is noodzakelijk om succesvol te zijn."

Mathijsen ging in de zomer van 2016 in Tilburg aan de slag als technisch manager. De 38-jarige Brabander promoveerde een jaar later tot technisch directeur.

Algemeen directeur Berry van Gool is tevreden over het werk van Mathijsen. "De verlenging van zijn contract is een belangrijke ontwikkeling voor de technische continuïteit van Willem II", aldus Van Gool. "Dat Joris voor langere tijd aan de club verbonden blijft, is een mooie stap om onze gezamenlijke doelen te bereiken."

Saddiki

Mathijsen kon in zijn eerste seizoen als technisch directeur meteen flink aan de bak door het vertrek van dertien spelers, onder wie Kostas Lamprou en Erik Falkenburg. Hij haalde onder meer Kostas Tsimikas en Pedro Chirivella naar Tilburg.

Voor komend seizoen versterkte Willem II zich tot dusver alleen met Dries Saddiki. De middenvelder komt transfervrij over van Fortuna Sittard.

Willem II eindigde afgelopen seizoen op de dertiende plek in de Eredivisie.