Conte en Mourinho stellen dat onderlinge vete voorbij is

"Het is niet belangrijk wat er in het verleden gebeurd is", zei Conte vrijdag op zijn persconferentie. "José en ik hebben een normale relatie. Ik zal morgen zeker zijn hand schudden."

Mourinho en Conte hebben regelmatig verbaal naar elkaar uitgehaald sinds de Italiaan een kleine twee jaar geleden trainer werd van Chelsea, de voormalig werkgever van Mourinho.

Aan het begin van dit jaar bereikte de ruzie zijn kookpunt, nadat Mourinho had gezegd dat zijn collega zich als een "clown" gedraagt langs de lijn. Conte noemde de Portugees vervolgens "dement en seniel", een "miezerig mannetje" en een "toneelspeler".

Mourinho omschreef Conte op zijn beurt als een "matchfixer", maar de oud-trainer van Real Madrid vertelde vrijdag in de Portugese krant Record dat de mannen de strijdbijl begraven hadden nadat ze met elkaar gesproken hadden na het competitieduel United-Chelsea in februari.

"Het is oké tussen ons", aldus Mourinho. "Na de wedstrijd in Manchester heb ik Conte uitgenodigd in mijn kantoor en hebben we gepraat. We waren er allebei wel klaar mee, dus we hebben elkaar de hand geschud."

Finale

Manchester United hoopt zaterdag voor de dertiende keer de FA Cup te winnen en daarmee het record van Arsenal te evenaren. Chelsea won de belangrijkste Engelse beker zeven keer.

United eindigde dit seizoen als tweede in de Premier League, terwijl Chelsea als regerend kampioen niet verder kwam dan de vijfde plek en zo naast kwalificatie voor de Champions League greep.

De FA Cup-finale tussen Manchester United en Chelsea begint zaterdag om 18.15 Nederlandse tijd op Wembley.