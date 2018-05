McClaren aan de slag bij QPR, Swansea en Stoke sturen trainer weg

McClaren was in 2013 ook al actief bij QPR, waar hij als assistent van Harry Redknapp fungeerde. Het wordt zijn tiende club als hoofdtrainer.

De 57-jarige McClaren keert na ruim een jaar afwezigheid terug in het Engelse voetbal. In maart 2017 werd hij ontslagen door Derby County. Daarna was hij als adviseur van trainer Jordi Cruijff werkzaam bij Maccabi Tel Aviv.

In 2001 werd McClaren voor het eerst hoofdtrainer bij Middlesbrough. Van augustus 2006 tot november 2007 had hij de Engelse nationale ploeg onder zijn hoede, waarna hij in 2008 aan de slag ging bij FC Twente. Met de Tukkers veroverde hij in 2010 de landstitel.

Daarna kende McClaren mindere periodes met VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, nogmaals FC Twente, Derby County, Newcastle United en wederom Derby County.

Queens Park Rangers eindigde dit seizoen als zestiende in het Championship.

Carvalhal

Swansea, waar de Nederlanders Leroy Fer, Luciano Narsingh, Mike van der Hoorn en Erwin Mulder spelen, degradeerde dit seizoen uit de Premier League.

Carvalhal had een aflopend contract bij Swansea. Volgens eigenaar Huw Jenkins is het tijd dat de club "een nieuwe richting in slaat".

De 52-jarige Carvalhal, die eerder bij Sheffield Wednesday werkte, volgde eind december de ontslagen Paul Clement op.

Onder zijn leiding presteerde Swansea aanvankelijk sterk, de club steeg naar de dertiende plek in de Premier League. Maar doordat de ploeg in de laatste negen duels zonder zege bleef, eindigde Swansea als achttiende.

Swansea speelde zeven jaar op rij op het hoogste niveau in Engeland. Met het gepromoveerde Cardiff City is er ook komend seizoen een club uit Wales actief in de Premier League.

Carlos Carvalhal

Lambert

Lambert en Stoke besloten in goed overleg niet met elkaar verder te gaan. De 48-jarige Schot volgde begin dit jaar de ontslagen Mark Hughes op.

Lambert had nog een contract tot medio 2020 bij Stoke, maar kon de club niet behoeden voor degradatie. De 'Potters' eindigden als negentiende in de Premier League.

Bij Stoke staan de Nederlanders Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay onder contract.

Eerder deze week namen ook de Premier League-clubs Everton (Sam Allardyce) en West Ham United (David Moyes) afscheid van hun manager.

Paul Lambert

West Bromwich

West Bromwich Albion benoemde Darren Moore tot nieuwe hoofdtrainer. De 44-jarige oud-international van Jamaica nam de honneurs op de 'Hawthorns' al waar nadat Alan Pardew begin april werd ontslagen.

Moore pakte veel punten met West Brom, maar hij slaagde er niet in om de club in de Premier League te houden. De 'Baggies' degradeerden als hekkensluiter naar het Championship.

Het is onbekend voor hoelang Moore heeft getekend bij West Bromwich Albion.

Darren Moore

