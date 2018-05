Vormer voor het eerst in selectie Nederlands elftal, Kluivert ontbreekt

De dertigjarige Vormer zit voor het eerst in de definitieve selectie van Oranje. De aanvoerder van Club Brugge zat in maart ook in de eerste voorselectie van Koeman, maar viel toen door een blessure af voor de definitieve groep.

De oud-Feyenoorder kan de eerste Oranje-international uit de Belgische competitie worden sinds John Bosman op 7 september 1994 tegen Luxemburg speelde (0-4 zege). Vormer werd in 2017 verkozen tot de beste speler in België.

Elia (31) speelde zijn laatste van 28 interlands op 14 november 2012 tegen Duitsland (0-0). De buitenspeler kent een goed seizoen bij de Turkse club Istanbul Basaksehir met vijf goals en vijf assists in 23 competitieduels.

De 24-jarige Kongolo kwam tot nu toe tot drie wedstrijden voor het Nederlands elftal. De verdediger, die dit seizoen door AS Monaco werd verhuurd aan Huddersfield Town, speelde zijn laatste interland op 13 november 2015 tegen Wales (2-3 zege).

Oranje oefent op 31 mei in Trnava tegen Slowakije en neemt het vier dagen later in Turijn op tegen Italië. Koeman begon zijn periode als bondscoach in maart met een nederlaag tegen Engeland (0-1) en een overwinning op Portugal (0-3).

Afgevallen

Aanvaller Kluivert (Ajax), keeper Marco Bizot en middenvelder Guus Til (beiden AZ) zijn afgevallen uit de voorselectie van dertig spelers die Koeman een kleine twee weken geleden bekendmaakte.

Kluivert en Til sluiten aan bij de selectie van Jong Oranje, die afreist voor een oefentrip naar Zuid-Amerika. De ploeg van scheidend bondscoach Art Langeler speelt vriendschappelijk tegen Bolivia (25 mei) en Paraguay (29 mei).

De negentienjarige Kluivert bevestigde donderdag in een interview met de Volkskrant dat hij zijn tot medio 2019 lopende contract bij Ajax niet zal verlengen.

Trainingsstage

Koeman stond woensdag en donderdag op de KNVB Campus in Zeist al op het veld met een aantal potentiële internationals. Dit was tijdens een trainingsstage voor spelers die geen clubverplichtingen meer hadden.

PSV'ers Luuk de Jong en Steven Bergwijn, die beiden in de voorselectie zaten, meldden zich met een blessure af voor deze tweedaagse. Zij zitten niet in de definitieve groep die Koeman vrijdag heeft bekendgemaakt.

Veertien spelers die geen verplichtingen meer bij hun club hebben, zullen zich op 20 mei in Zeist melden voor een trainingsstage van drie dagen.

De rest van de selectie komt zes dagen later naar de KNVB Campus, met uitzondering van aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Dat duo speelt op 26 mei met Liverpool de Champions League-finale tegen Real Madrid en zal later aansluiten bij Oranje.

25-koppige selectie Oranje

Keepers: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Virgil van Dijk (Liverpool), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daryl Janmaat (Watford), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio Roma).

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (AS Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Eljero Elia (Basaksehir), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (AZ).