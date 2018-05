FC Utrecht neemt middenvelder Gustafson over van Feyenoord

Utrecht betaalt naar verluidt 1 miljoen euro voor de Zweed, die afgelopen seizoen op huurbasis bij Roda JC speelde. Zijn contract bij Feyenoord liep nog een jaar door.

"Met Simon halen we een speler in huis die over bijzonder veel kwaliteit beschikt", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht. "Hij heeft de kwaliteiten om beslissend te zijn in wedstrijden met zijn scorend vermogen en creativiteit."

"Simon is een rasvoetballer, die na een sterk seizoen bij Roda JC zichzelf graag wil bewijzen en doorontwikkelen bij FC Utrecht. We zijn ervan overtuigd dat Simon voor ons een meerwaarde is en kijken met veel vertrouwen uit naar de samenwerking", aldus Zuidam.

Van Overeem

Bij FC Utrecht vertrekken de middenvelders Zakaria Labyad (naar Ajax) en Yassin Ayoub (naar Feyenoord). De club legde onlangs met Joris van Overeem van AZ al wel een nieuwe middenvelder vast.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2015 1,5 miljoen euro voor Gustafson aan het Zweedse BK Häcken. In zijn eerste seizoen in De Kuip mocht hij vijftien duels meespelen en was hij goed voor drie treffers.

In Feyenoords kampioensseizoen 2016/2017 kwam Gustafson niet verder dan drie competitieduels, waarna de Rotterdammers hem aan Roda JC uitleenden. Die club degradeerde dit seizoen uit de Eredivisie, ondanks tien treffers van Gustafson.

Mogelijk speelt de Zweed met zijn nieuwe club Europees voetbal. FC Utrecht speelt zaterdag vanaf 20.45 uur de return van de play-offs tegen Vitesse, dat dinsdag in Arnhem met 3-2 won.