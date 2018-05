Robben mist Duitse bekerfinale door spierblessure

Bayern meldt vrijdag dat Robben, Jérôme Boateng en Arturo Vidal niet fit genoeg zijn voor de eindstrijd van de DFB-Pokal.

Thomas Müller en Manuel Neuer reizen wel af naar Berlijn. Neuer, die lang kampte met een voetblessure, zit voor het eerst sinds september 2017 in de wedstrijdselectie bij Bayern. Bondscoach Joachim Löw nam de 32-jarige keeper afgelopen week al op in de voorlopige selectie van Duitsland voor het WK in Rusland.

Bayern-trainer Jupp Heynckes zei vrijdagmiddag op een persconferentie dat Neuer "helemaal geen pijn" heeft, maar wel op de bank zal beginnen in de eindstrijd.

DFB-Pokal

Robben raakte eind april geblesseerd in de met 1-2 verloren heenwedstrijd tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Duitse kampioen.

Robben, die donderdag zijn handtekening zette onder een nieuw contract tot medio 2019, was een maand geleden met twee assists nog belangrijk in de halve finale van de beker tegen Bayer Leverkusen (2-6 zege).

De Groninger had zijn vijfde bekerfinale kunnen spelen met Bayern. Hij won de DFB-Pokal in 2010, 2013 en 2014. In 2012 was Borussia Dortmund met 5-2 te sterk voor de ploeg van Robben.

Bayern won de prijs ook in 2016, maar toen miste de voormalig aanvoerder van Oranje de eindstrijd door een blessure.

Recordhouder

Bayern heeft in totaal achttien Duitse bekers in de prijzenkast staan en is daarmee dik recordhouder. De 'Rekordmeister', die begin april al de 28e landstitel veiligstelde, staat voor de 22e keer in de finale van de DFB-Pokal.

De Duitse bekerfinale tussen Bayern en Eintracht Frankfurt - de club van toekomstig Bayern-trainer Nico Kovac en de Nederlanders Jetro Willems en Jonathan De Guzman - begint zaterdagavond om 20.00 uur. Frankfurt won de beker vier keer, voor het laatst in 1988.