Belgische bondscoach Martinez verlengt contract tot en met EK 2020

Martinez werd na het EK van 2016 aangesteld als bondscoach van de 'Rode Duivels' als opvolger van Marc Wilmots. Onder leiding van de oud-coach van Swansea City, Wigan Athletic en Everton plaatste België zich overtuigend voor het WK van volgende maand in Rusland.

Van de in totaal zeventien wedstrijden onder leiding van Martinez won België er twaalf en eindigden er vier onbeslist. Alleen Spanje was in een oefenduel te sterk.

Volgens Belgische media wilde Martinez na het WK graag naar de Premier League terugkeren, maar dat stelt hij dus nog minstens twee jaar uit.

Ook de andere stafleden tekenen voor twee jaar bij. Alleen met assistent-bondscoach en voormalig topspits Thierry Henry is de Belgische bond nog in onderhandeling.

WK

België is bij het WK ingedeeld in een groep met Panama, Tunesië en Engeland. Komend najaar speelt de ploeg van Martinez in de Nations League tegen IJsland en Zwitserland.

Op 2 december wordt de loting verricht voor de kwalificatie van het EK 2020. Dat toernooi wordt in verschillende landen gespeeld, waaronder in Nederland. Brussel was aanvankelijk ook een speelstad, maar kreeg de organisatie niet rond, waardoor de duels werden verplaatst naar het Londense Wembley.