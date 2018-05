Nani en EK-held Eder vallen af voor definitieve WK-selectie Portugal

Eder was twee jaar geleden nog de held van Portugal op het EK. De 30-jarige aanvaller, die afgelopen seizoen door Lille werd verhuurd aan Lokomotiv Moskou, maakte in de finale tegen Frankrijk de winnende goal (0-1).

Ook Nani had een grote rol in de EK-winst. De 31-jarige vleugelspeler, die tegenwoordig voor Lazio speelt, scoorde twee keer en heeft al 112 interlands achter zijn naam staan, maar Santos heeft hem op het WK niet nodig. Hetzelfde geldt voor Semedo en Gomes, al werd het tweetal onlangs kampioen met FC Barcelona.

De andere afvallers van de voorselectie zijn Antunes (Getafe), Rolando (Olympique Marseille), Ronny Lopes (AS Monaco), Sergio Oliveira (FC Porto), Luís Neto (Fenerbahçe), João Cancelo (Internazionale), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers) en Paulinho (SC Braga).

Ronaldo

De Portugese selectie wordt uiteraard aangevoerd door Cristiano Ronaldo, die aan zijn vierde en waarschijnlijk laatste WK begint. Van de selectie die twee jaar geleden Europees kampioen werd zijn nog dertien spelers over.

Santos wilde bij het bekendmaken van zijn selectie niet zeggen of hij een sterker keurkorps heeft dan op het EK.

"Ik kan daarover alleen zeggen dat ik er net zoveel vertrouwen in heb", aldus Santos, die het lastig vond dat grote namen moesten afvallen. "Maar ik ben een professional. Ik moet beslissingen nemen en ik weet dat ik niet iedereen tevreden kan houden."

Portugal is in Rusland ingedeeld in groep B met Spanje, Marokko en Iran. De eerste wedstrijd van de Portugezen is op 15 juni in Sochi tegen Spanje.

De 23-koppige EK-selectie van Portugal

Keepers: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patrício (Sporting Lissabon)

Verdedigers: Bruno Alves (Rangers FC), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rúben Dias (Benfica)

Middenvelders: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting Lissabon), João Mário (West Ham United), João Moutinho (AS Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskou), William Carvalho (Sporting Lissabon)

Aanvallers: André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lissabon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).