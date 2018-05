Arbiter betreurt dat hij Sparta ondanks tv-beelden penalty onthield

De middenvelder van de thuisclub ging in de 58e minuut aan Spartaan Stijn Spierings hangen en haalde hem zo onderuit in het strafschopgebied. Lindhout vroeg advies aan de videoscheidsrechter en bekeek de televisiebeelden ook zelf. Desondanks besloot hij FC Emmen een doeltrap te geven.

Na de wedstrijd gaf Lindhout toe dat hij de verkeerde beslissing heeft genomen, omdat hij niet over dezelfde beelden beschikt die de televisiekijkers thuis te zien krijgen.

"Ik zag de beelden van bovenaf en was niet overtuigd van een strafschop op basis van de tv-beelden die ik zag'', legde hij uit bij FOX Sports. Toen de arbiter na afloop vanuit een andere camerapositie de gewraakte situatie terugzag, baalde hij.

"Op basis van de beelden van de zijkant zie ik nu dat het een penalty had moeten zijn. Maar deze herhaling had ik niet. Dit is niet positief. We moeten dit heel goed gaan evalueren."

Sparta

Spierings vond het onbegrijpelijk dat de bal niet op de stip werd gelegd. "Het was overduidelijk. Toen we die strafschop niet kregen, dacht ik even dat ik krankzinnig was geworden", zei de buitenspeler.

Ook Sparta-trainer Dick Advocaat was onaangenaam verrast door de beslissing van Lindhout. "Sorry hoor, maar als je hier zelfs geen strafschop voor durft te geven... Dit mag toch gewoon niet gebeuren?"

Sparta hield met een doelpuntloos gelijkspel toch een aardige uitgangspositie over aan het uitduel met Emmen, dat dit seizoen zevende werd in de Jupiler League. Als de Rotterdammers zondag thuis op het Kasteel winnen, handhaven ze zich in de Eredivisie.