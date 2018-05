Oranje onder 17 naar finale EK na strafschoppen tegen Engeland

Tegenstander in de eindstrijd wordt Italië, dat in de halve finales België met 2-1 versloeg. De finale begint zondag om 19.15 uur in het New York Stadium in Rotherham.

In de kwartfinale tegen Ierland ging Oranje ook al na strafschoppen door. Toen was de stand na de reguliere speeltijd (er is geen verlenging op dit EK) 1-1 en kreeg de Ierse doelman twee keer geel en dus rood in de serie.

In de reeks tussen Nederland en Engeland schoten de eerste elf spelers raak, waarna Oranje-doelman Joey Koorevaar de penalty van de Engelse invaller Folarin Balogun keerde en de wedstrijd beslist was.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Oranje onder 17 in de EK-finale staat en toen werd de lichting van Nathan Aké, Tonny Vilhena en Jorrit Hendrix Europees kampioen. Ook in 2011 won Nederland het EK, destijds met spelers als Jetro Willems, Memphis Depay, Karim Rekik en Terence Kongolo.

Tweeling

De huidige lichting kwam donderdag in de eerste helft tegen Engeland een paar keer goed weg. De ploeg van bondscoach Steve Cooper faalde in de afronding, terwijl Oranje amper kansen kreeg in het Chesterfield FC Stadium. Ook in de tweede helft was Engeland sterker, maar Nederland hield stand waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Wouter Burger, Mohammed Amine Ihattaren, Ramon Hendriks, Elayis Tavsan, Jurrien Timber schoten raak vanaf elf meter, maar ook Engeland was feilloos vanaf de stip.

Nadat Quinten Timber, de tweelingbroer van Jurrien Timber, ook had gescoord, keerde Koorevaar de penalty van Balogun. De wedstrijd was daarmee beslist en de vreugde was groot bij Oranje, dat zondag Italië rest in de strijd om de ttiel.