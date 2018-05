Franse bondscoach Deschamps laat grote namen thuis voor WK

De sterspeler van Olympique Marseille liep woensdag in de met 3-0 verloren Europa League-finale tegen Atlético Madrid een hamstringblessure op en over de hersteltijd daarvan bestaat nog onduidelijkheid.

"Hij was een serieuze kandidaat voor mijn WK-selectie", liet Deschamps op zijn persconferentie op het bondsbureau in Parijs weten.

"Maar het herstel voor deze blessures vergt meestal drie weken. Bovendien bestaat het gevaar dat je daarna opnieuw geblesseerd raakt. Uiterlijk 4 juni moet ik mijn definitieve WK-selectie bij de FIFA indienen en dat is voor hem te vroeg."

Martial

Naast Payet reizen Anthony Martial (Manchester United), Aymeric Laporte (Manchester City), Kingsley Coman (Bayern München), Franck Ribéry (Bayern München), Karim Benzema (Real Madrid) en Alexandre Lacazette (Arsenal) niet mee af naar Rusland.

Martial, Coman en Lacazette staan wel op de elf naam tellende reservelijst en mogen dus stiekem blijven hopen op deelname aan het mondiale eindtoernooi.

Frankrijk is samen met Australië, Peru en Denemarken ingedeeld in groep C. 'Les Blues' neemt het op 16 juni eerst op tegen Australië en kruist daarna de degens met Peru (21 juni) en Denemarken (26 juni).

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.

De 23-koppige selectie van Frankrijk

Keepers: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Alphonse Areola (Paris Saint-Germain).

Verdedigers: Djibril Sidibé (AS Monaco), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Adil Rami (Olympique Marseille), Samuel Umtiti (Barcelona), Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City).

Middenvelders: Paul Pogba (Manchester United), N'Golo Kanté (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern München), Blaise Matuidi (Juventus), Steven N’Zonzi (Sevilla), Thomas Lemar (AS Monaco).

Aanvallers: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelona), Nabil Fékir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marseille).

