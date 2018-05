De Graafschap in blessuretijd naast Almere, Sparta en Emmen scoren niet

Overigens leek Almere tegen De Graafschap ook te eindigen 0-0. Tien minuten voor tijd was er nog niet gescoord in het uitverkochte Yanmar Stadion, dat hoopt dat Almere volgend seizoen voor het eerst in de historie in de Eredivisie zal uitkomen.

Het publiek in Almere zag dat De Graafschap voor rust sterker. Tarik Tissoudali kreeg twee goede mogelijkheden en aan de andere kant was er een hard schot van Almere-verdediger Leeroy Owusu.

Veel meer was er in de eerste helft niet te beleven, maar de tweede helft was leuker. Almere-doelman Chiel Kramer redde knap op een inzet van Tissoudali en twintig minuten was weer een goede kans voor De Graafschap. Ditmaal werd Almere bij een kopbal van Youssef El Jebli gered door de paal.

Hands

Het duurde tot de 84e minuten alvorens het wel eindelijk raak was en ietwat tegen de verhouding in was het Almere dat op voorsprong kwam. Silvester van der Water, die in de halve finale tegen Roda JC ook al trefzeker was, kopte de 1-0 binnen.

Almere leek daarmee een enorme stap te gaan zetten richting promotie, maar in de slotfase ging het toch nog mis voor de ploeg van trainer Jack de Gier. Tom Overtoom maakte op de doellijn hands en moest met rood vertrekken.

Fabian Serrarens benutte in de tweede minuut van de blessuretijd de strafschop (1-1), waardoor De Graafschap toch met een aardige uitgangspositie kan toewerken naar de return op De Vijverberg.

FC Emmen-Sparta

Sparta moet zondag op het Kasteel zien af te wenden dat de club voor de derde keer in de historie degradeert uit de Eredivisie. FC Emmen, dat in 1985 toetrad tot het betaalde voetbal, speelde net als Almere nog nooit op het hoogste niveau.

Het is voor het eerst sinds 1990 dat FC Emmen één ronde verwijderd is van promotie en dat was donderdagavond merkbaar in De Oude Meerdijk. Met ruim 8.000 toeschouwers was de thuisbasis van de Drentse club uitverkocht.

Tot tevredenheid van het publiek gaf Emmen Sparta goed partij, al was de eerste kans voor de Eredivisionist. Na een hakje voor Fred Friday had Robert Mühren de bal voor het inschieten, maar doelman Dennis Telgenkamp voorkwam een Rotterdamse voorsprong.

In het verloop van de eerste helft liet Sparta aanvallend weinig zien, terwijl FC Emmen vooral gevaarlijk was via vrije trappen van Youri Loen. Sparta-doelman Leonard Nienhuis, die door blessures van Roy Kortsmit en Jannik Huth weer mocht spelen, voorkwam een kopgoal van Nick Bakker en aan de andere kant schoot Friday op slag van rust net naast.

Geen strafschop

In de tweede helft bleef FC Emmen, gesteund door het fanatieke thuispubliek, voor de winst gaan. De beste kansen waren echter voor Sparta, dat vergeefs een strafschop claimde na een charge van Alexander Bannink op Stijn Spierings. Ook na hulp van de videoscheidsrechter belandde de bal niet op de stip.

In de 69e minuut kreeg Mühren zijn tweede grote kans van de wedstrijd. De Volendammer knalde hard over het Drentse doel, tot ergernis van Advocaat.

Daarna ging FC Emmen weer op zoek naar een doelpunt. Er kwam een slotoffensiefje, maar Sparta hield stand waardoor de Eredivisionist zondag op Het Kasteel aan een kleine zege genoeg heeft voor lijfsbehoud.