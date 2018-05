Kluivert voelt zich onder druk gezet en wil niet verlengen bij Ajax

Ajax was maandenlang in onderhandeling met Kluivert en diens zaakwaarnemer Mino Raiola, maar een akkoord bleef uit. Naar verluidt wilde Kluivert, die dit seizoen een basisplaats veroverde, de bestverdienende speler worden in de selectie, maar volgens de eenmalig Oranje-international is het juist Ajax om het geld te doen.

"Ajax wil dat ik mijn contract verleng, zodat ze meer kunnen vragen. Wat willen zij werkelijk? Mijn plan was om te blijven, maar er is veel gebeurd de laatste tijd", aldus Kluivert, die op zijn zevende in de jeugdopleiding van Ajax kwam, in een interview met de Volkskrant.

"Het publiek denkt dat het alleen om geld gaat, terwijl iedereen weet dat ik het goed had. Ik zat helemaal niet te wachten op geld. Voetbal is belangrijk. Ik wil mezelf ontwikkelen."

Emmer vol

Doordat contractverlenging uitblijft lijkt het vertrek van Kluivert, die al in verband werd gebracht met AS Roma en AC Milan, aanstaande. Ajax ziet zich genoodzaakt hem komende zomer te verkopen omdat hij anders medio 2019 transfervrij weggaat.

"Er is me min of meer gezegd dat ik moest bijtekenen. Anders moest ik weg", zegt Kluivert over de onderhandelingen. "Dan ga je nadenken. Ik heb kort met Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) gesproken. Ik voel me onder druk gezet."

"Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om het voetbal, maar om geld. Door alle speculaties is de emmer vol geraakt. En ik maak de keuze, niet mijn moeder of mijn vader. Mijn moeder staat achter elke keuze die ik maak."

De vader van Kluivert, oud-Ajacied Patrick Kluivert, benadrukte enkele weken geleden nog dat het beter zou zijn om bij Ajax te blijven. "Soms neem ik adviezen van mijn ouders aan, soms niet", zegt Kluivert daar nu over. "Hij zei ook dat hij honderd procent achter mijn keuze staat."

Geen team

Bij Kluiverts keuze om niet te verlengen speelt mee dat andere spelers ook niet bij Ajax willen blijven. "Kijk wat er om mij heen gebeurt, met andere spelers die weg willen of weggaan. Het is straks al moeilijk om door de voorronde van de Champions League te komen, terwijl wedstrijden op het hoogste niveau belangrijk zijn."

Bovendien is de sfeer binnen Ajax volgens Kluivert niet meer zoals die geweest is. De vleugelspeler zegt dat dat het gevolg van de vele trainerswisselingen bij de club, waar Peter Bosz een klein jaar geleden vertrok en diens opvolger Marcel Keizer binnen een half jaar ontslagen werd. Erik ten Hag is sinds januari de derde Ajax-trainer in korte tijd.

"Ajax wisselt makkelijk van trainers. Ze krijgen niet echt een kans", vindt Kluivert. "Je merkt aan onze trainer dat hij zich niet echt op zijn gemak voelt. Dat zag je ook bij Keizer. Dat voelen jongens. Je ziet het aan hoe trainers zich gedragen, hoe ze zich uiten, ook in de pers. Het voelt onstabiel. We zijn niet echt een team. Er zijn verschillende meningen. Over alles."

"De ene keer speel je zo, dan komt er een andere trainer en speel je weer zo. Dat is moeilijk. We hebben dit seizoen eigenlijk nooit geweten wat we wilden met zijn allen."

Ajax en Kluivert sloten het seizoen vorige week af met een 1-0 nederlaag in een oefenwedstrijd in Dubai tegen Al-Ahly. De kans is groot dat de aanvaller vrijdag wordt opgeroepen voor Oranje, dat oefeninterlands speelt in en tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni).