PSV neemt doelman Unnerstall definitief over van VVV-Venlo

PSV legde Unnerstall voor drie jaar vast, maar de landskampioen verhuurt hem direct voor een seizoen aan VVV-Venlo.

"Dat hebben we zo afgesproken. En ik verheug me erop om VVV-Venlo komend seizoen nog een keer te helpen om in de Eredivisie te blijven. Het seizoen daarna mag ik hier komen spelen. Natuurlijk ben ik zeer benieuwd hoe PSV het komende seizoen in Europa presteert", aldus Unnerstall op de website van de Eindhovenaren.

PSV heeft met Jeroen Zoet, Eloy Room en Luuk Koopmans op dit moment drie keepers in de selectie zitten. Bovendien keert Hidde Jurjus deze zomer terug van een uitleenperiode bij Roda JC.

Indruk

Unnerstall maakte dit seizoen de nodige indruk bij VVV-Venlo. Hij kreeg weliswaar in 32 competitiewedstrijden 51 tegendoelpunten, maar hield wel acht keer de nul.

De bijna twee meter lange sluitpost is de tweede aanwinst van PSV, nadat vorige maand al de eveneens transfervrije verdediger Nick Viergever werd weggeplukt bij rivaal Ajax.

Unnerstall zette vorig jaar zomer zijn handtekening onder een eenjarige verbintenis bij VVV-Venlo, nadat hij in zijn geboorteland bij Tweede Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf nog amper in actie kwam.

De voormalig jeugdinternational speelde in het verleden ook bij onder meer Schalke 04, waarvoor hij in totaal in 34 competitieduels zijn opwachting maakte in het eerste elftal.