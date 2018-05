Guardiola verlengt contract als manager van City tot medio 2021

"Ik ben zo blij en enthousiast. Het is een plezier om hier te werken. Ik vind het leuk om iedere dag met de spelers te werken en we blijven ons best doen in de komende jaren. Je moet je goed voelen met de spelers, en ik voel me goed", zegt Guardiola op de website van Manchester City.

"Ik focus me op het verlangen van mijn spelers om een beter team te worden en dat is wat ik zal proberen. We hebben een jong elftal met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en we willen stappen blijven maken."

Guardiola leidde Manchester City in het afgelopen seizoen glorieus naar de landstitel. De 'Citizens' braken diverse records in de Premier League: honderd punten in één competitie, met de meest doelpunten (106), de meeste overwinningen (32) en het beste doelsaldo ooit.

Pellegrini

Manchester City won daarnaast begin maart ook nog eens de League Cup door in de finale op Wembley op overtuigende wijze met 3-0 af te rekenen met Arsenal.

Guardiola volgde medio 2016 Manuel Pellegrini op, maar greep in zijn debuutjaargang in het Etihad Stadium nog naast eremetaal.

'Pep' had in het verleden ook Bayern München en FC Barcelona onder zijn hoede, waarmee hij in totaal maar liefst 21 hoofdprijzen veroverde.

Guardiola gaat volgens diverse Engelse media bijna 25 miljoen euro per jaar verdienen, waarmee hij de best betaalde trainer in Europa zou worden.