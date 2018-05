Ziyech, El Ahmadi en Amrabat in definitieve selectie Marokko voor WK

Zakaria Labyad, Yassin Ayoub (beiden FC Utrecht), Mimoun Mahi (FC Groningen), Nasser El Khayati (ADO Den Haag) en Youness Mokhtar (PEC Zwolle) ontbreken op de 23-koppige lijst van bondscoach Hervé Renard.

Noussair Mazraoui (Ajax) staat opvallend genoeg op de drie namen tellende reservelijst. De 20-jarige middenvelder kreeg in de laatste twee wedstrijden van het seizoen een basisplaats als rechtsback in het eerste elftal van de Amsterdammers.

Marokko heeft zich voor het eerst in twintig jaar geplaatst voor het WK. De nummer 42 van de FIFA-ranking zit in poule C, samen met Portugal, Spanje en Iran.

Marokko neemt het op 15 juni eerst op tegen Iran en treft daarna Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

Het mondiale eindtoernooi begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.

De 23-koppige selectie van Marokko

Keepers: Munir Mohand (CD Numancia), Yassine Bounou (Girona CF), Ahmed Reda Tagnaouti (IRT Tanger).

Verdedigers: Nabil Dirar (Fenerbahçe), Marouane Da Costa (Istanbul Basaksehir), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Hamza Mendyl (LOSC Lille), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Medhi Benatia (Juventus), Achraf Hakimi (Real Madrid), Badr Banoun (Raja Casablanca).

Middenvelders: Mbark Boussoufa (Al Jazira), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (SM Caen), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04), Hakim Ziyech (Ajax).

Aanvallers: Ayoub El Kaabi (RS Berkane), Khalid Boutaib (Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (FC St. Pauli), Nordin Amrabat (Deportivo Leganes), Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard Luik).

