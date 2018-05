Vitesse haalt Deense verdediger als mogelijke opvolger Kashia

"De Eredivisie staat in Denemarken goed aangeschreven", zegt de 26-jarige Thelander op de site van Vitesse.

"Niet voor niets hebben veel Denen een mooie periode gehad in Nederland. De faciliteiten en de ambitie van de club spreken mij aan. Ik zie mijn transfer naar Vitesse als een volgende stap in mijn carrière."

Thelander komt over van het Zwitserse FC Zürich, waar hij nog een contract had tot medio 2019. Daarvoor speelde de in Kopenhagen geboren centrale verdediger voor de Deense clubs Akademisk BK en Aalborg BK en het Griekse Panathinaikos.

Karami

Thelander is de tweede versterking van Vitesse voor het nieuwe seizoen. Eerder haalden de Arnhemmers de transfervrije Khalid Karami. De rechtsback komt over van Excelsior.

De nummer zes van de Eredivisie moet vrezen voor een vertrek van centrale verdediger Kashia. De dertigjarige Georgiër, die sinds vorige maand recordhouder is wat betreft het aantal competitieduels voor Vitesse, heeft bij de clubleiding aangegeven dat hij na acht jaar wil vertrekken uit Arnhem.

"De positie centraal in de verdediging was een belangrijke plek om ons te versterken", zegt technisch directeur Marc van Hintum donderdag. "Rasmus hebben we verschillende keren in actie gezien. Hij is fysiek sterk, heeft kopkracht en een winnaarsmentaliteit. Rasmus is een welkome aanvulling in onze selectie."

Vitesse staat vanaf volgend seizoen onder leiding van de Russische trainer Leonid Slutsky. Mogelijk mag hij direct Europa in met zijn nieuwe club. Vitesse won dinsdag de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om Europa League-voetbal met 3-2 van FC Utrecht. De return in Utrecht is zaterdagavond.