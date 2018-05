Trainer Olde Riekerink tekent voor twee jaar bij sc Heerenveen

"Ik ben een blije en trotse trainer", zei Olde Riekerink donderdag bij zijn presentatie in het Abe Lenstra Stadion. "Ik ben blij dat ik een kans krijg om trainer te zijn in de Eredivisie, dat ambieerde ik heel erg. En ik ben ontzettend trots dat ik dat bij Heerenveen mag zijn, een club met een traditie die me heel erg aanspreekt."

Technisch manager Gerry Hamstra roemde het "indrukwekkende cv" van zijn nieuwe hoofdcoach.

"Jan is een trainer die past bij de kernpunten van onze profielschets; presteren met zelf opgeleide en gescoute spelers, attractief voetbal en de individuele ontwikkeling van spelers. Hij is een trainer met ruime ervaring in verschillende functies in zowel binnen- als buitenland", aldus Hamstra.

Volgens Olde Riekerink vonden hij en de club elkaar op drie punten. "In de eerste plaats het opleiden van talenten. Ook wil ik inzetten op een topsportmentaliteit. En ten derde wil ik binden. Ik wil het familiegevoel versterken, zowel met de staf als de mensen op de werkvloer."

Mitchell van der Gaag was ook een kandidaat bij Heerenveen, maar de oud-trainer van Excelsior legde het aanbod van de Friezen naast zich neer. Hij tekende woensdag voor twee jaar bij NAC Breda.

Streppel

Olde Riekerink gaat voor het eerst aan de slag als hoofcoach in de Eredivisie. Zijn laatste club was het Turkse Galatasaray, waar hij vorig jaar februari werd ontslagen.

De geboren Hengeloër werkte eerder geruime tijd in diverse rollen bij Ajax. Olde Riekerink was in Amsterdam onder meer jeugdtrainer en hoofd van de jeugdopleiding. De oud-prof van Sparta Rotterdam, FC Dordrecht en Telstar werkte ook bij AA Gent, FC Emmen, FC Porto, Metallurg Donetsk en de Chinese voetbalbond.

Olde Riekerink was de afgelopen periode in onderhandeling met een club uit China, maar hij keerde vier dagen geleden terug naar Nederland om de deal met Heerenveen rond te maken.

Heerenveen eindigde dit seizoen onder Streppel op de achtste plaats in de Eredivisie. In de play-offs om Europees voetbal moesten de Friezen in de eerste ronde buigen voor FC Utrecht.

Al in maart maakte Heerenveen bekend niet verder te gaan met Streppel, die de club in zijn eerste seizoen naar de negende plek leidde.