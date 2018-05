Portugese justitie ziet aanval Sporting-hooligans als terrorisme

Een groep van zo'n vijftig gemaskerde mannen kwam vanwege het teleurstellende seizoen verhaal halen op trainingscomplex Alcochete, waarbij onder anderen Bas Dost klappen kreeg. Voor zover bekend zijn inmiddels 23 hooligans opgepakt.

"Het gaat hier om misdaden als bedreiging, belediging, mishandeling, brandstichting en verboden wapenbezit, maar het is ook een daad van terrorisme", staat in een verklaring van de officier van justitie.

Volgens verschillende Portugese media waren de hooligans gewapend met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers en verrasten ze de spelers in de kleedkamer.

Niet alleen Dost, die als een van de eersten werd belaagd, moest het ontgelden. Ook ploeggenoten van hem en trainer Jorge Jesus kregen klappen. De hooligans richtten ook grote vernielingen aan op het trainingscomplex van Sporting.

Bekerfinale

De aangeslagen Dost liet woensdagavond tegenover het AD weten dat hij sterk twijfelt of hij zondag meespeelt in de bekerfinale, waarin Sporting het opneemt tegen CD Aves.

"Voetbal is voor mij niets meer waard als je zoiets meemaakt. Heel Sporting huilt. Dit is de zwartste dag in de historie van de club. Je verwacht niet dat dit mogelijk is. Ik ben er stil van", zei de spits, die in Lissabon nog een contract tot de zomer van 2020 heeft.

Fans van Sporting gingen dinsdag en woensdag massaal de straat op om Dost en de andere spelers te steunen. De bekerfinale staat zondag vanaf 18.15 uur op het programma.