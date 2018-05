Legende Buffon (40) neemt na zeventien jaar afscheid van Juventus

"Het enige dat op dit moment zeker is dat ik zaterdag tegen Hellas Verona mijn laatste wedstrijd zal spelen voor Juventus. Ik geloof dat dit de beste manier is om dit avontuur af te sluiten", zei Buffon donderdag op een speciaal belegde persconferentie in Turijn.

De drievoudig Europees keeper van het jaar twijfelt nog op hij zijn actieve loopbaan zal voortzetten. "Tot vijftien dagen geleden wist ik zeker dat ik zou stoppen, maar ik heb nu een paar heel mooie aanbiedingen gekregen, op en buiten het veld. Ik zal volgende week beslissen."

Buffon vertelde dat de mooiste aanbieding 'buiten het veld' van Juventus-voorzitter Andrea Agnelli is gekomen. "Ik zal nu een paar dagen gaan nadenken over alle opties en mijn gevoel volgen om een besluit te nemen. Ik ben gewend om op het hoogste niveau te acteren, dus ik zal geen aanbiedingen overwegen waarbij ik niet mee kan doen om de prijzen."

Buffon had eerder al herhaaldelijk laten doorschemeren dat dit zijn laatste seizoen bij Juventus zou worden. Vorig jaar oktober meldde hij dat hij zijn aflopende contract bij Juventus niet zou verlengen en zou stoppen met voetballen.

"Ik ben er trots op dat ik nog steeds op de toppen van mijn kunnen speel. Ik voel me op veertigjarige leeftijd nog even sterk als in het verleden", zei de keeper donderdag. "Of ik blijf voetballen, hangt ervan af of ik ook na dit seizoen nog de drive en de kracht heb. Daar moet ik heel goed over gaan nadenken. Ik ga in ieder geval niet voor een andere club in Italië spelen en ik wil ook niet in een lagere competitie aan de slag."

Van der Sar

Buffon stapte in de zomer van 2001 voor ruim 50 miljoen euro over van Parma naar Juventus, waar hij Edwin van der Sar opvolgde als eerste doelman. Sindsdien heeft de keeper 639 Serie A-wedstrijden gespeeld voor de club uit Turijn.

De recordinternational van Italië (176 interlands) bleef Juventus altijd trouw, ook toen de club in 2006 vanwege een matchfixingschandaal werd teruggezet naar de Serie B.

In totaal won Buffon achttien prijzen met Juve: negen keer de landstitel, vier keer de beker en vijf keer de Super Cup. De kampioenschappen van 2005 en 2006 werden afgepakt van de 'Oude Dame'. Afgelopen zondag pakten Buffon en Juve hun zevende landstitel op rij.

'Gigi', die in 1999 met Parma de UEFA Cup won, heeft geen Europese prijs veroverd met Juventus. Hij stond wel drie keer in de Champions League-finale, maar dat leverde geen succes op. In 2003 was AC Milan na strafschoppen te sterk voor Juve, in 2015 verloren de Italianen van FC Barcelona (3-1) en vorig jaar zegevierde Real Madrid (4-1).

Szczesny

Buffon zette afgelopen november een punt achter zijn interlandloopbaan, maar twee maanden geleden stond hij toch weer in het doel van Italië in de oefenwedstrijd tegen Argentinië (2-0 nederlaag). Hij stelde donderdag dat hij niet nog een keer zal terugkeren bij de nationale ploeg.

In 2006 won de geboren Toscaan de WK-titel met 'La Squadra Azzurra'. Zes jaar later verloor Italië in de finale van het EK met 4-0 van Spanje.

Wojciech Szczesny zal volgend seizoen de eerste keeper van Juventus zijn. De 28-jarige Pool is deze jaargang al de tweede doelman achter Buffon. De 33-jarige verdediger Giorgio Chiellini neemt de aanvoerdersband over.