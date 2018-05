Clubicoon Beugelsdijk verlengt aflopend contract bij ADO Den Haag

"Ik ben onwijs trots dat ik voor deze club mag spelen en superblij dat ik voor drie jaar mag bijtekenen", zegt Beugelsdijk donderdag in een filmpje op het Twitter-account van ADO.

De aflopende verbintenis van de geboren Hagenaar was eind maart formeel opgezegd door ADO, maar de club maakte toen al duidelijk over een nieuw contract in onderhandeling te zijn met de verdediger.

Beugelsdijk is al bijna twee decennia verbonden aan ADO. Hij kwam in 2000 in de jeugdopleiding van de club uit zijn geboortestad.

Sindsdien speelde de lange verdediger alleen in de seizoenen 2010/2011 en 2011/2012 (verhuurd aan FC Dordrecht) en het seizoen 2014/2015 (overgestapt naar de Duitse club FSV Frankfurt) niet voor ADO.

In het recent afgelopen seizoen kwam Beugelsdijk in 24 competitiewedstrijden in actie voor de ploeg van Alfons Groenendijk. In totaal staat hij op 134 Eredivisie-duels voor ADO. Daarin maakte hij dertien goals.