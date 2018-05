NEC neemt na mislopen promotie afscheid van trainer Lijnders

Het besluit volgt na het mislopen van promotie naar de Eredivisie. NEC ging zondag in de tweede ronde van de play-offs ten onder tegen FC Emmen.

"We zijn in de winter bewust met elkaar het avontuur aangegaan, met hoge verwachtingen van beide kanten. Helaas heeft dit voor ons beiden niet uitgepakt zoals we ons vooraf hadden voorgesteld", zegt technisch directeur Remco Oversier op de website van NEC.

"Dit hebben we in alle eerlijkheid met elkaar besproken, waarbij we ook vooruit hebben gekeken en we gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat de verwachtingen van de toekomst te ver uit elkaar liggen."

De jonge Lijnders (34) was pas sinds begin januari in dienst van NEC, dat toen tweede in de Jupiler League stond. Hij kwam over van Liverpool, waar hij assistent van manager Jürgen Klopp was. NEC eindigde het seizoen vlak achter kampioen Jong Ajax en Fortuna Sittard als derde, waarna het dus misging in de play-offs.

Verwachtingen

Lijnders vindt dat NEC een goed seizoen heeft gedraaid, maar beseft dat niet iedereen daar hetzelfde over dacht.

"De verwachtingen rezen helaas boven de realiteit uit, waardoor noodzakelijke steun steeds vaker ontbrak. Het werd uiteindelijk een gevecht tegen onszelf in plaats van een gezamenlijk gevecht tegen alles en iedereen", aldus de coach, die zijn spelersgroep dankbaar is.

"En in het bijzonder onze aanvoerders Mart Dijkstra en Wojciech Golla. Mijn spelers hebben hun rug vaak moeten rechten, veel over zich heen gekregen, maar als groep karakter getoond. Ik ben trots op elke dag die ik samen met hen voor NEC mocht werken."

Het is nog niet bekend wie Lijnders opvolgt. Wel liet Mario Been, die NEC tussen 2006 en 2009 al eens onder zijn hoede had, dinsdag weten open te staan voor een nieuwe periode in Nijmegen. "Ik zou niet bij voorbaat nee zeggen", zei hij bij FOX Sports.