Voorzitter Gil: 'Gewilde Griezmann kan alleen bij Atlético historie schrijven'

De 27-jarige Griezmann wordt al lange tijd gevolgd door Barcelona. Atlético liet eerder deze maand weten de "respectloze houding" van de Catalanen meer dan zat te zijn.

Gil beseft dat hij Griezmann niet kan tegenhouden als de aanvaller tóch wil vertrekken. "Het zal vooral van zijn gevoel afhangen. Het is zijn eigen beslissing", zei de voorzitter na de Europa League-finale, waarin Olympique Marseille met 3-0 werd verslagen.

Hij ging ook nog specifiek in op de interesse van Barcelona. "Bij Atlético draait alles om hem en kan hij historie schrijven. Bij een andere club zal hij nooit de geschiedenisboeken in gaan."

Griezmann zette Atlético woensdagavond in de finale tegen Marseille voor rust op 1-0 en tekende vroeg in de tweede helft ook voor de tweede treffer. De Madrilenen wonnen met 3-0 door een doelpunt van Gabi.

Simeone

Atlético-trainer Diego Simeone, die de finale door een schorsing vanaf de tribune moest bekijken, was na de wedstrijd in het Parc Olympiques Lyonnais vol lof over Griezmann.

"Hij heeft zijn status maar weer eens bevestigd. Hij was belangrijk op de beslissende momenten en maakte steeds goede keuzes", aldus de Argentijn, die eveneens hoopt dat de Fransman niet voor een nieuw avontuur kiest.

"Ik hoop dat hij bij ons blijft en dit soort wedstrijden zorgt ervoor dat hij dat misschien ook doet. We hebben drie finales gespeeld en er twee gewonnen. We zijn niet ver verwijderd van het niveau van de clubs die meer macht hebben dan wij."

Simeone denkt dat Griezman de club het laatste zetje naar de absolute top kan geven. "Als hij blijft, zijn we in staat om door te groeien en hijzelf ook. Mocht hij vertrekken, dan zal hij dankbaar zijn, want hij heeft veel bereikt met Atlético."

Droom

Griezmann zelf hield zich op de vlakte over zijn toekomst. "Ik wil het daar nu niet over hebben. Ik heb veel geleerd bij Atlético en ik hoop dat ik me kan blijven verbeteren en prijzen kan pakken. Ik heb veel aan de club en mijn teamgenoten te danken", zei hij.

"Ik verliet op mijn veertiende mijn ouderlijk huis omdat ik prijzen wilde winnen. Na twee verloren finales wilde ik deze kans echt niet laten lopen. Het lukte niet in de finales van de Champions League en het EK en ik zei tegen mezelf dat dit de avond zou worden. Mijn droom om een prijs te pakken met Atlético is uitgekomen."