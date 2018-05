Ajax treft Sturm Graz of PAOK in tweede voorronde Champions League

De zege van Atlético zorgt ervoor dat de nummer drie uit de Franse competitie zich rechtstreeks voor de Champions League plaatst. De vrijgekomen plek in de derde voorronde wordt ingevuld door de nummers twee van Tsjechië en Turkije.

Daardoor kan Ajax in de tweede voorronde alleen nog Sturm Graz of PAOK treffen. De loting voor het tweeluik is op dinsdag 19 juni. De heenwedstrijden in de tweede ronde van de Champions League worden op 24 en 25 juli gespeeld en de returns zijn een week later.

Mocht Ajax doorgaan, dan strijden de Amsterdammers op 7 of 8 augustus en 14 of 15 augustus in de derde voorronde om een plek in de play-offs. Het heenduel in die play-offs is dan op 21 of 22 augustus en de return volgt op 28 of 29 augustus.

Feyenoord

De overwinning van Atlético op Marseille in de Europa League-finale (3-0) betekent slecht nieuws voor Feyenoord. Bij een zege van de Fransen waren de Rotterdammers namelijk dicht bij een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League geweest. Marseille had dan wel als vierde moeten eindigen in de Ligue 1.

Nu stroomt Feyenoord als bekerwinnaar in de derde voorronde van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi in. Die wedstrijden worden op 9 en 16 augustus afgewerkt.

Voor landskampioen PSV was er eerder wél goed nieuws, want de Eindhovenaren hoeven dankzij de finaleplaats van Liverpool in de Champions League komende zomer maar één voorronde te overleven om de Champions League te bereiken.

Het Europese seizoen van PSV begint daardoor pas op 21 of 22 augustus, in plaats van twee weken eerder.