'Van de Looi volgt Langeler op als bondscoach Jong Oranje'

De Telegraaf meldt donderdag dat de aanstelling van de 46-jarige Van de Looi wordt bevestigd zodra de coach terug is van vakantie.

Van de Looi zit zonder club sinds hij begin maart opstapte bij Willem II. De coach vertrok onder druk van de ontevreden aanhang, die onder meer in een gezamenlijk pamflet onder de kop 'Erwin out' opriep tot diverse acties.

Willem II bezette op het moment dat Van de Looi opstapte de vijftiende plaats en stond daarmee net boven de degradatieplaatsen in de Eredivisie. De Tilburgers eindigden het seizoen onder interim-coach Reinier Robbemond als dertiende.

Zijn loopbaan als hoofdtrainer begon voor Van de Looi in 2013 bij FC Groningen, nadat hij bij die club al jaren assistent was en de beloftenploeg onder zijn hoede had.

In 2015 veroverde hij met de club de KNVB-beker. In de zomer van 2016 tekende de oud-speler van onder meer Vitesse, NAC Breda en Groningen bij Willem II, waarmee hij in zijn eerste seizoen dertiende werd.

EK 2019

Eerder deze maand verzorgde Langeler als scheidend bondscoach nog de selectie van Jong Oranje voor de oefenduels met Bolivia en Paraguay. Hij riep onder anderen debutanten Javairo Dilrosun, Ferdi Kadioglu en Indy Groothuizen op.

Jong Oranje oefent op vrijdag 25 mei tegen Bolivia in Santa Cruz de la Sierra. Vier dagen later is Paraguay de tegenstander in Asunción. De ploeg van Langeler zit midden in de kwalificatie voor het EK van 2019.

Na zes van de tien wedstrijden staat Jong Oranje met elf punten op de tweede plek, achter koploper Engeland (zestien punten). In september speelt het elftal tegen Engeland (uit) en nummer vier Schotland (thuis).