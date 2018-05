Marseille-trainer Garcia baalt van uitvallen Payet in verloren EL-finale

Payet had in aanloop naar de finale last van een spierblessure. "Ik heb er voor gekozen om Payet op te stellen, omdat hij een van onze beste spelers is", zei Garcia.

"Hoewel hij niet topfit was, kon hij wel de eerste kans van de wedstrijd voor Valere Germain inleiden." Garcia zag zijn aanvoerder na een half uur geblesseerd het veld verlaten.

"Payet maakte zich voor de wedstrijd al zorgen om zijn blessure. Hij wist niet of hij de bal hard zou kunnen raken. Hij was zeker niet topfit, maar in finales moet je gewoon risico's nemen", vertelde de 54-jarige trainer.

Kort voordat Payet in tranen het veld verliet, had Antoine Griezmann Atlético al op 1-0 gezet. In de tweede helft liepen de Spanjaarden uit naar een 3-0 zege via opnieuw Griezmann en Gabi.

Het is nog onbekend hoe ernstig de blessure van Payet is. De aanvallende middenvelder hoopt in juni en juli met Frankrijk een gooi naar de wereldtitel te doen op het WK in Rusland.

Traptechniek

Garcia dacht dat het met Payet wellicht anders was gelopen. "Atlético krijgt zelden tegendoelpunten. Maar als dat gebeurt, is het vaak via een standaardsituatie. Met zijn traptechniek had Payet iets voor ons kunnen betekenen."

De coach baalde van een fout van Zambo Anguissa, die de 1-0 inleidde. "Voor dat moment was de wedstrijd fifty-fifty. Daarna was Atlético de betere."

Toch verliet de coach de persconferentie met opgeheven hoofd. "We hebben de fans van Marseille trots gemaakt. Heel Frankrijk steunde ons. Ik ben blij dat onze spelers dat bereikt hebben."