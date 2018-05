'PSV neemt doelman Unnerstall transfervrij over van VVV-Venlo'

Unnerstall ondergaat volgens het AD donderdag een medische keuring in Eindhoven en zal bij een positieve uitkomst vermoedelijk een driejarig contract tekenen tot de zomer van 2021.

PSV is wel van plan om Unnerstall komend seizoen te verhuren aan VVV, waar hij deze jaargang een ijzersterke indruk maakte.

Trainer Phillip Cocu heeft met Jeroen Zoet, Eloy Room en Luuk Koopmans op dit moment drie keepers tot zijn beschikking. Bovendien keert Hidde Jurjus komende zomer terug in Eindhoven nadat hij werd verhuurd aan Roda JC.

Unnerstall is de tweede aanwinst van PSV, nadat eerder verdediger Nick Viergever eveneens transfervrij werd overgenomen van rivaal Ajax.

Unnerstall zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een eenjarige verbintenis in Venlo, nadat hij in zijn geboorteland bij Fortuna Düsseldorf amper in actie kwam.

De voormalig jeugdinternational speelde in het verleden bij onder meer Schalke 04, waarvoor hij in totaal in 34 competitiewedstrijden uitkwam in het eerste elftal.