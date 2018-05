Dost twijfelt na mishandeling door hooligans over meespelen in bekerfinale

"Voetbal is voor mij niets meer waard als je zoiets meemaakt", zegt Dost woensdag tegen het AD. Het is de vraag of hij fysiek en mentaal op tijd hersteld zal zijn voor de bekerfinale tegen Aves.

De selectie van Sporting werd dinsdag aangevallen door een groep van vijftig gemaskerde hooligans. Meerdere spelers en stafleden kregen klappen, maar Dost was met een bloedende hoofdwond het grootste slachtoffer.

De 28-jarige spits is er een dag later nog altijd ondersteboven van. "Heel Sporting huilt. Dit is de zwartste dag in de historie van de club", zegt Dost. "Je verwacht niet dat dit mogelijk is. Ik ben er stil van."

Knallende koppijn

Dost kreeg dinsdag in het ziekenhuis zes hechtingen in zijn hoofd. Woensdag heeft de clubtopscorer nog altijd "knallende koppijn", vertelt hij aan de krant.

Dost wil nog niet zeggen of de gebeurtenis invloed heeft op zijn toekomst in Lissabon. Hij wil alles op vakantie eerst laten bezinken. Zijn contract loopt nog tot medio 2020.

Fans van Sporting gingen dinsdag en woensdag massaal de straat op om Dost en de andere spelers te steunen. Het geweld van de vijftig hooligans werd stevig veroordeeld. Van hen zijn er inmiddels 23 gearresteerd door de Portugese politie.

Dost kwam twee jaar geleden over van VfL Wolfsburg. Hij maakte in 61 competitieduels liefst 59 treffers voor Sporting.