Dost twijfelt na mishandeling door hooligans over meespelen in bekerfinale

De Nederlandse spits en een flink aantal ploeggenoten werden dinsdag bij het trainingscomplex van de club aangevallen door een groep van zo'n vijftig hooligans.

"Voetbal is voor mij niets meer waard als je zoiets meemaakt", aldus Dost een dag later in gesprek met het AD. "Heel Sporting huilt. Dit is de zwartste dag in de historie van de club. Je verwacht niet dat dit mogelijk is. Ik ben er stil van."

Dost was de eerste die klappen kreeg toen de gemaskerde hooligans de kleedkamer van Sporting binnen waren gedrongen. Hij hield een flinke hoofdwond over aan de aanval.

Knallende koppijn

Dost maakt het inmiddels naar omstandigheden goed, al heeft hij nog steeds "knallende koppijn", vertelt hij aan het landelijke dagblad.

Het is dan ook zeer de vraag of de 28-jarige geboren Deventenaar fysiek, maar ook mentaal tijdig hersteld zal zijn van de klappen die hij op zijn hoofd heeft gekregen.

Dost wil nog niet zeggen of de gebeurtenis invloed heeft op zijn toekomst in Lissabon. Hij wil alles op vakantie eerst laten bezinken. Zijn contract loopt nog tot medio 2020.

Fans van Sporting gingen dinsdag en woensdag massaal de straat op om Dost en de andere spelers te steunen. Het geweld van de vijftig hooligans werd stevig veroordeeld. Van hen zijn er inmiddels 23 gearresteerd door de Portugese politie.

Dost kwam twee jaar geleden over van VfL Wolfsburg. Hij maakte in 61 competitieduels liefst 59 doelpunten voor Sporting.