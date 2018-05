Atlético Madrid wint ten koste van Olympique Marseille Europa League

Antoine Griezmann was in de 21e en 49e minuut trefzeker, waarna Gabi in de 89e minuut de eindstand op 3-0 bepaalde.

De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers, die werd geassisteerd door zijn landgenoten Sander van Roekel, Erwin Zeinstra, Danny Makkelie en Pol van Boekel.

Atlético veroverde na 2010 en 2012 voor de derde keer de Europa League en kwam daarmee op gelijke hoogte met Juventus, Internazionale en Liverpool, die eveneens driemaal de Europa League of zijn voorganger UEFA Cup winnen. Sevilla is nog altijd recordhouder met vijf eindzeges .

De overwinning van Atlético betekende slecht nieuws voor Feyenoord. De Rotterdammers zouden bij en zege van Marseille een ticket voor de groepsfase van de Europa League hebben gekregen, maar moeten nu instromen in de derde voorronde van het tweede Europese bekertoernooi.

Aanname

Atlético begon met de geschorste trainer Diego Simeone op de tribune niet goed aan de wedstrijd tegen Marseille en had zelfs al in de vierde minuut op achterstand kunnen staan. Valére Germain schoot op aangeven van Dimitri Payet van dichtbij hoog over.

Atlético liet pas in de 21e minuut voor het eerst in aanvallend opzicht van zich horen, maar toen was het wel meteen raak via Griezmann, die optimaal profiteerde van een slechte aanname van Zambo Anguissa op een inspeelpass van doelman Steve Mandanda: 1-0.

Marseille kreeg tien minuten later de volgende tegenvaller te verwerken toen Payet naar zijn hamstring greep en huilend het veld moest verlaten. De Franse middenvelder was pas net weer fit en moet nu vrezen voor zijn deelname aan het WK over een maand in Rusland.

Marseille kwam er vanaf dat moment al helemaal niet meer aan te pas en het wachten was dan ook op het moment dat Atlético aan alle spanning een einde zou maken. Dat gebeurde al in de 49e minuut via opnieuw Griezmann, die werd weggestoken door Koke en Mandanda veschalkte met een slim wippertje.

Wat volgde waren saaie laatste veertig minuten, waarin Marseille alleen nog gevaarlijk was met een kopbal van Konstantinos Mitroglou op de paal en Gabi met een schot in de verre hoek voor extra feestvreugde bij Atletico zorgde.