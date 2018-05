Luuk de Jong haakt met teenblessure af bij Oranje

Dat bleek woensdag bij de eerste training van Oranje op de KNVB Campus in Zeist. De Jong (27) liep zijn blessure op in de kampioenswedstrijd van PSV tegen Ajax (3-0-zege). Sindsdien kwam de veertienvoudig international (vier goals) niet meer in actie.

De Jong is niet de eerste PSV'er die geblesseerd afhaakt voor de trainingsstage van Oranje. Steven Bergwijn (knie) en Bart Ramselaar (hersenschudding) moesten al eerder afzeggen. Ramselaar was als speler van Jong Oranje uitgenodigd om mee te trainen met de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

In Zeist trainden woensdag enkele internationals uit de Eredivisie samen met een aantal spelers van Jong Oranje. De groep bestond uit Juninho Bacuna, Sergio Padt (beiden FC Groningen), Tonny Vilhena, Steven Berghuis, Justin Bijlow, Kevin Diks (allen Feyenoord), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Teun Koopmeiners, Thomas Ouwejan, Guus Til, Wout Weghorst (allen AZ) en Jeroen Zoet (PSV).

Definitieve selectie

De voorlopige selectie van Oranje bevat na het wegvallen van De Jong nog 28 spelers. Vrijdag maakt Koeman de definitieve selectie bekend.

Oranje speelt eerst op 31 mei in Trnava tegen Slowakije. Op 4 juni is Italië in Turijn de volgende tegenstander.