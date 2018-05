Doelman Hart ontbreekt in WK-selectie Engeland

Southgate geeft de voorkeur aan Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke City) en Nick Pope (Burnley), die alle drie nog nooit werden geselecteerd voor een EK of WK. Hart was op de EK's van 2012 en 2016 en het WK 2014 nog de eerste doelman van de Engelsen.

De 31-jarige Hart belandde eerder al op een zijspoor bij Manchester City, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan West Ham United.

De verwachting is dat Pickford gaat keepen op het WK. De 24-jarige doelman van Engeland heeft pas twee interlands achter zijn naam staan. In maart mocht hij in de ArenA beginnen tegen Oranje, in het oefenduel dat Engeland met 0-1 won.

Smalling

Hart is niet de enige 'grote' naam die gepasseerd is door Southgate. Ook Manchester United-verdediger Chris Smalling en Liverpool-middenvelder Adam Lallana zijn er niet bij. Het was al bekend dat Liverpool-middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain het WK zou missen door een blessure.

In tegenstelling tot de meeste andere WK-bondscoaches koos Southgate niet voor een voorselectie, maar maakte hij in één keer zijn definitieve keurkorps bekend. Alle 23 spelers die een uitnodiging kregen, waren afgelopen seizoen actief in de Premier League.

Tottenham Hotspur is met vijf spelers (Harry Kane, Kieran Trippier, Danny Rose, Eric Dier en Dele Alli) hofleverancier van de 'Three Lions', die in Rusland ingedeeld zijn in groep G met België, Tunesië en Panama.

Het WK begint op 14 juni met de openingswedstrijd in Moskou tussen Rusland en Saudi-Arabië. De eerste wedstrijd van de Engelsen is op 18 juni in Volgograd tegen Tunesië.

De 23-koppige selectie van Engeland

Keepers: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdedigers Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones (Manchester United), Ashley Young (Manchester United)

Middenvelders: Eric Dier (Tottenham Hotspur), Dele Alli (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Aanvallers: Jamie Vardy (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal), Harry Kane (Tottenham Hotspur)