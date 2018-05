FC Utrecht haalt Werder Bremen-verdediger, ADO laat Duplan (35) gaan

Utrecht-aanwinst Guwara speelde twee officiële wedstrijden in het eerste elftal van Werder, dat de 21-jarige jeugdinternational in het seizoen 2016/2017 aan SV Darmstadt uitleende en dit seizoen bij 1.FC Kaiserslautern stalde.

"Leon is een linksback die qua speelstijl uitstekend past in het type voetbal dat FC Utrecht ambieert. Hij is verdedigend sterk en heeft een goede snelheid, daarbij heeft hij veel power en drive naar voren", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.

"In de ijzersterke Bundesliga en de eveneens zeer uitdagende Tweede Bundesliga deed hij de afgelopen jaren ervaring op. We zijn er trots op dat een speler met zijn kwaliteiten en potentie voor ons heeft gekozen en het vertrouwen heeft om zich bij FC Utrecht verder te kunnen ontwikkelen."

Labyad

Guwara is de derde versterking van Utrecht, eerder legde de club al middenvelder Joris van Overeem (AZ) en keeper Maarten Paes (NEC) vast voor volgend seizoen. Daartegenover staat het vertrek van Zakaria Labyad naar Ajax en Yassin Ayoub naar Feyenoord.

Momenteel is Utrecht met Vitesse verwikkeld in een strijd om een ticket voor de voorronde van de Europa League. De 'Domstedelingen' verloren het heenduel in de finale van de play-offs dinsdagavond met 3-2. De return in de Utrechtse Galgenwaard is zaterdag om 20.45 uur.

Duplan

Voormalig Utrecht-aanvaller Duplan moet op zoek naar een nieuwe club, want ADO heeft besloten het contract van de inmiddels 35-jarige Fransman niet te verlengen. Duplan speelde drie jaar voor de Hagenaars.

"Hoewel de leeftijd steeds meer een rol bij hem gaat spelen, kan hij absoluut nog heel goed voetballen. We zijn er daarom van overtuigd dat hij voor andere clubs nog zeker een meerwaarde kan zijn", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de site van ADO.

"Édouard is een voorbeeld voor alle jonge én oude spelers. Hij laat als geen ander zien hoe je het beste kan omgaan met teleurstellingen. We zullen hem op alle vlakken gaan missen en wellicht keert hij in de toekomst in een andere rol terug bij ADO Den Haag."

Duplan speelde 84 officiële wedstrijden voor ADO, waarin hij vijf keer scoorde en 22 assists gaf. Hij speelde in Nederland eerder voor RBC Roosendaal, Sparta Rotterdam en FC Utrecht.