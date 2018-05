Allardyce na half jaar weg bij Everton, ook Moyes en West Ham uit elkaar

Allardyce had nog een contract voor een jaar bij Everton. "Maar we hebben besloten dat we deze zomer als onderdeel van ons meerjarenplan een nieuwe manager zullen benoemen", meldt vicevoorzitter Denise Barrett-Baxendale woensdag in een verklaring op de website van de club.

"Sam is afgelopen seizoen op een roerig moment in de club gestapt om ons enige stabiliteit te geven. Namens de voorzitter, raad van bestuur en de eigenaar wil ik hem bedanken voor zijn werk in de afgelopen maanden en wens ik hem het beste voor de toekomst."

Allardyce werd eind november op Goodison Park aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die wegens tegenvallende resultaten was ontslagen. Everton stond op dat moment dertiende in Premier League.

Bij Everton staan onder anderen Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen onder contract. Beide Nederlanders moesten het dit seizoen met een bijrol doen.

Bondscoach

Everton was voor Allardyce zijn zevende club als manager in de Premier League. Eerder stond 'Big Sam' op het hoogste niveau aan het roer bij Crystal Palace, Newcastle United, Sunderland, West Ham United, Bolton Wanderers en Blackburn Rovers.

In 2016 was Allardyce Ć©Ć©n interland bondscoach van Engeland. Hij werd al snel weggestuurd na in opspraak te zijn geraakt door dubieuze uitspraken over illegale transferpraktijken in een onderzoek van undercoverjournalisten.

Volgens Britse media is Marco Silva topkandidaat om Allardyce op te volgen bij Everton. De Portugees zit zonder club sinds hij in januari werd ontslagen bij Watford.

Moyes

De 55-jarige Moyes was niet veel langer werkzaam bij West Ham United, want de Schot tekende begin november voor een half jaar in het Olympisch Stadion. Zijn contract wordt dus niet verlengd.

"Ik wil David en zijn staf bedanken voor het feit dat ze West Ham United in de Premier League hebben gehouden. David heeft zich met ziel en zaligheid voor de club ingezet en het was prettig om met hem samen te werken", zegt vicevoorzitter David Sullivan op de site van West Ham.

West Ham zet Moyes om dezelfde reden opzij als Everton met Allardyce deed. "We richten ons nu op de zoektocht naar een manager die volgens ons bij de ambities van West Ham United past. We hopen binnen tien dagen een talentvolle coach aan te stellen."

Onder Moyes, die in november de ontslagen Slaven Bilic opvolgde en eerder Everton, Manchester United, Real Sociedad en Sunderland onder zijn hoede had, eindigde West Ham dit seizoen als dertiende. De voorsprong op de degradatieplaatsen bedroeg negen punten

Bekijk de eindstand in de Premier League