Messi: 'Het zou vreselijk zijn als Neymar naar Real Madrid gaat'

"Het zou vreselijk zijn als het gebeurt. Neymar heeft belangrijke prijzen gewonnen met Barcelona en veel voor de club betekend. Het zou een klap zijn voor iedereen bij Barcelona", aldus Messi in een uitgebreid interview met de Argentijnse tv-zender TyC Sports.

De 26-jarige Neymar, die van 2013 tot 2017 ploeggenoot van Messi was bij Barça, maakte een jaar geleden voor 222 miljoen euro de overstap naar PSG. Volgens de geruchten zou Real nu een nog hoger bedrag willen neerleggen voor de aanvaller.

"Neymar zou Real nog sterker maken", erkent Messi, die weleens met zijn oud-ploegmaat heeft gesproken over een overgang naar Real. "Hij weet hoe ik erover denk."

Ronaldo

Messi gaat in het uitgebreide interview, dat ruim veertig minuten duurt, ook in op zijn vermeende rivaliteit met Cristiano Ronaldo, de huidige ster van Real. "Ik zie het allemaal niet als een strijd tussen mij en Ronaldo", stelt Messi. "Het prikkelt me alleen dat Real nu weer in de Champions League-finale staat."

"Het is ook geen doel om de beste speler aller tijden te worden. Het is oké dat zulke dingen gezegd worden, maar ik speel niet om de beste of de op één na beste te zijn. Ik wil mezelf elk jaar overtreffen. En prijzen pakken. Hoe meer, hoe beter."

Dit seizoen veroverde Messi met Barcelona de landstitel en de Spaanse beker. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar sluit het seizoen met zijn club zondag af met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.

Daarna zal Messi zich gaan voorbereiden op het WK in Rusland, dat op 14 juni begint. Argentinië is ingedeeld in groep D met Kroatië, Nigeria en IJsland.