Labyad wil met winst play-offs 'door voordeur' vertrekken bij FC Utrecht

"Ik verwacht dat we zaterdag in een volle Galgenwaard feest kunnen vieren. We gaan het afmaken", zei Labyad dinsdag tegen FOX Sports na de 3-2-nederlaag in het heenduel in Arnhem.

"Ik ben altijd een speler met ambities geweest. Dat heb ik vroeg aangegeven. Ik wil het nu goed afsluiten en door de voordeur vertrekken."

De aanvallende middenvelder was niet helemaal fit en viel in de 57e minuut in. Hij leverde in de Gelredome de assist bij de 1-1 van Ramon Leeuwin en zorgde zelf vlak voor tijd voor 2-2, maar FC Utrecht verloor alsnog door een treffer van Guram Kashia in blessuretijd.

"We kwamen onnodig op achterstand, terwijl we al drie keer hadden kunnen scoren. Na rust gebeurde dat weer. Na de 2-2 moest het licht op rood, maar kregen we alsnog een doelpunt tegen", baalde Labyad.

Opgelucht

Dat zijn transfer naar Ajax is afgerond, zorgt voor opluchting bij de 25-jarige Labyad. De voormalig PSV'er moest zich de afgelopen dagen tegen de media op de vlakte houden over de overgang.

"Ik heb er best veel moeite mee gehad", bekende hij. "Ik had het liever eerder naar buiten willen brengen, maar ik had nog niet getekend. Ik kan het nu afsluiten en focus me vol op de play-offs."

Janssen

FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen baalde enorm van de nederlaag. Hij was er medeverantwoordelijk voor de Vitessenaar Kashia in de extra tijd alsnog voor de winnende treffer zorgde.

"Ik verloor één duel: in de 92e minuut", aldus Janssen. "Doodzonde, want we zijn verreweg de betere ploeg geweest. Heb je onze kansen geteld? We gingen er alleen heel onvolwassen mee om en je zag het verschil toen Labyad erin kwam. Ik heb wel heel goede moed voor zaterdag."

Mount

Vitesse moet het in de return zonder Mason Mount stellen. De middenvelder, die de laatste weken uitstekend speelt en belangrijk is voor de Arnhemmers, pakte een gele kaart en is geschorst.

"Ik ben nog jong, dus het was onervarenheid", baalde Mount, die wordt gehuurd van Chelsea. "Ik wist dat ik op scherp stond, maar tijdens de wedstrijd vergeet je dat soms. Je moet af en toe in het teambelang handelen. Ik maakte die keuze en moet nu op de blaren zitten."

De return tussen FC Utrecht en Vitesse begint zaterdag om 20.45 uur in stadion Galgenwaard. Utrecht wil het resultaat van vorig jaar herhalen, toen de club ten koste van AZ de play-offs won.