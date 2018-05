Feyenoord hoopt op winst Olympique Marseille in Europa League-finale

Bij winst van het toernooi plaatst Marseille zich namelijk voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Bekerwinnaar Feyenoord, dat al zeker was van de derde voorronde van de Europa League, neemt dan het ticket van de Fransen over.

Voorwaarde voor het scenario is wel dat Marseille in de Franse competitie buiten de top drie eindigt en daarmee naast de Champions League-plaatsen grijpt. Met nog één speelronde te gaan staat de club uit Zuid-Frankrijk vierde met 74 punten.

De achterstand op Olympique Lyon, dat derde staat en zich daarmee voor de voorrondes van het miljoenenbal zou plaatsen, is slechts een punt. Kampioen Paris Saint-Germain (92 punten) en AS Monaco (77) bezetten de plekken die rechtstreekse Champions League-deelname betekenen.

25 jaar

Marseille hoopt in het Parc Olympiques Lyonnais, waar de Europa League-finale gespeeld wordt, op de eerste Europese prijs in 25 jaar. 'l'OM' won in 1993 de Champions League door AC Milan in de finale in München met 1-0 te verslaan.

De negenvoudig kampioen van Frankrijk stond twee keer eerder in de finale van de UEFA Cup, zoals de Europa League voorheen heette. In zowel 1999 (0-3 tegen Parma) als 2004 (0-2 tegen Valencia) ging Marseille in de eindstrijd ten onder.

De laatste jaren hadden de Zuid-Fransen nog maar weinig succes in Europa. Sinds de kwartfinales van de Champions League in 2012, waarin ze werden uitgeschakeld door Bayern München, bleven noemenswaardige prestaties uit.

In zowel het seizoen 2012/2013 (Europa League) als 2013/2014 (Champions League) strandde Marseille in de groepsfase, terwijl in de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 geen Europees voetbal werd gespeeld. Twee jaar geleden was de knock-outfase van de Europa League direct het eindstation.

Derde keer

Atlético Madrid, waarbij trainer Diego Simeone geschorst is, kan de Europa League na 2010 en 2012 voor de derde keer winnen. De Spanjaarden zouden daarmee op gelijke hoogte komen met Juventus, Internazionale en Liverpool. Sevilla is met vijf eindzeges recordhouder.

De Madrilenen hebben meer recente ervaring met het spelen van finales dan Marseille, want ze stonden deze eeuw al vier keer in de eindstrijd van een van de twee belangrijkste Europese clubtoernooien. Dat leverde dus twee keer winst van de Europa League op, maar in de Champions League-finale van zowel 2014 als 2016 was stadgenoot Real Madrid te sterk.

De Europa League-finale tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid begint woensdag om 20.45 uur in Lyon. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.