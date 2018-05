Kashia kopt Vitesse in blessuretijd naar zege in eerste duel met Utrecht

Aanvoerder Guram Kashia maakte in de 91e minuut de winnende treffer in de GelreDome door raak te koppen uit een vrije trap van Alexander Büttner.

Dat was al de derde keer dat Vitesse op voorsprong kwam in eigen huis. Mason Mount maakte vlak voor rust 1-0 en Bryan Linssen tekende in de 78e minuut voor de 2-1, maar FC Utrecht kwam twee keer terug via Ramon Leeuwin en invaller Zakaria Labyad. Een derde gelijkmaker zat er niet in.

De return is zaterdag in Utrecht. Vitesse-uitblinker Mount moet dat duel missen door een schorsing. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

Labyad

Mount kopte Vitesse dinsdag in de 42e minuut op voorsprong. Dat was al de vijfde goal voor de Chelsea-huurling in drie play-offwedstrijden. Met vier treffers was de jonge Engelsman voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitschakeling van ADO Den Haag in de halve finales (2-5 en 2-1)

Niet Mount maar Labyad groeide uit tot meest bepalende man van de tweede helft. De kersverse aanwinst van Ajax voor het nieuwe seizoen was pas net hersteld van een liesblessure en kwam daarom pas in de 57e minuut in het veld bij de bezoekers.

De international van Marokko stond net vijf minuten in het veld toen hij met een afgemeten hoekschop de gelijkmaker van Leeuwin voorbereidde (1-1). Na de fraaie 2-1 van Linssen schoot Labyad zijn ploeg ook naar 2-2.

Door de treffer van Kashia in de blessuretijd zal FC Utrecht zaterdag in eigen huis moeten winnen om een Europees ticket te veroveren.