Dost is zich kapot geschrokken door aanval op trainingscomplex

"Ik heb hier geen woorden voor", aldus Dost in gesprek met het AD. "Dit heb ik totaal niet zien aankomen. Echt ongelooflijk wat hier gebeurd is."

De 28-jarige Nederlander was de eerste die klappen kreeg toen de gemaskerde hooligans de kleedkamer van Sporting binnen waren gedrongen. De spits hield een flinke hoofdwond over aan de aanval. Hij kreeg zes hechtingen in het ziekenhuis.

"We zijn ons allemaal kapot geschrokken. Het was echt een dreigende situatie. Ik ben leeg. Dit is een drama voor iedereen."

Riemen

De 'fans' kwamen op trainingscomplex Alcochete verhaal halen na een teleurstellend verlopen seizoen voor de Portugese club. Sporting eindigde als derde in de competitie en wist zich niet te kwalificeren voor de Champions League.

Volgens verschillende Portugese media waren de hooligans gewapend met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers. De groep viel spelers en trainers aan en bracht ook grote vernielingen op het trainingscomplex van Sporting aan.

Dost komt sinds medio 2016 uit voor de Portugese topclub. In de competitie heeft hij 61 goals gemaakt in 61 wedstrijden.

Sporting, dat in een verklaring de aanval van de hooligans stevig veroordeelde, speelt komende zondag de Portugese bekerfinale tegen Aves.