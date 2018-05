Simeone: 'Maakt helemaal niks uit dat ik geschorst ben voor EL-finale'

"Het maakt helemaal niets uit'', aldus Simeone, die het duel in Lyon vanaf de tribune gaat volgen, dinsdag op zijn persconferentie.

Assistent German Burgos zal de taken van hoofdcoach waarnemen. "In zijn hoofd gaat tijdens de wedstrijd hetzelfde om als in mijn hoofd'', aldus Simeone. "Hij doet hetzelfde als wat ik zou hebben gedaan. In onze visie zit geen enkel verschil.''

De Argentijnse trainer heeft geen behoefte aan de favorietenrol tegen Olympique Marseille. "Een finale brengt bij ons veel emoties teweeg. Maar we blijven bescheiden en werken hard. Dat is het enige wat we kunnen doen. Aan zelfoverschatting hebben we niks. We weten dat we een zeer zware tegenstander treffen.''

"Er zijn wel overeenkomsten tussen beide teams'', vervolgde Simeone. "Veel verschil in kwaliteit zie ik echter niet. Wij moeten proberen de controle te krijgen, te voorkomen dat zij hun spitsen goed kunnen aanspelen. Marseille is goed voorbereid en heeft veel offensief ingestelde spelers. Ik verwacht een mooie wedstrijd.''

De voormalig middenvelder, die in 2012 al een keer de Europa League won met Atlético, werd wegens wangedrag in de eerste halve finale tegen Arsenal voor vier duels geschorst. Bij de tweede ontmoeting met de Engelsen zat hij al niet meer in de dug-out.

Payet

Olympique Marseille speelt vrijwel zeker met sterspeler Dimitri Payet in de finale van het tweede Europese clubtoernooi. "Ik voel me al een stuk beter dan het afgelopen weekeinde'', zei de international van Frankrijk dinsdag. "Wat mij betreft ben ik erbij.''

Afgelopen vrijdag ontbrak de 31-jarige spelmaker in het competitieduel met Guingamp. Hij had last van een spierblessure.

Coach Rudi Garcia zei kansen te zien tegen de Spaanse opponent. "Atlético heeft meer ervaring met het spelen van dit soort belangrijke wedstrijden. Maar ik heb het gevoel dat alles mogelijk is."

Olympique Marseille-Atlético Madrid begint woensdagavond om 20.45 uur. Het duel staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.