Bas Dost loopt hoofdwond op bij aanval Sporting-hooligans

De fans kwamen verhaal halen op trainingscomplex Alcochete na een teleurstellend verlopen seizoen voor de Portugese club. Sporting eindigde als derde in de competitie en wist zich niet te kwalificeren voor de Champions League.

De achttienvoudig kampioen verspeelde zondag de tweede plek aan stadgenoot Benfica door een 2-1 nederlaag bij Maritimo. Die ploeg mag nu samen met kampioen FC Porto de Champions League in.

Volgens verschillende Portugese media waren de hooligans gewapend met riemen, fakkels en zelfs strijkijzers en verrasten ze de spelers in de kleedkamer. Niet alleen Dost moest het ontgelden. Ook ploeggenoten van hem en trainer Jorge Jesus kregen klappen. De hooligans brachten ook grote vernielingen aan op het trainingscomplex van Sporting.

Dost moest zich aan zijn hoofdwond laten behandelen. Op foto's is te zien dat de spits ook kneuzingen heeft opgelopen.

Verklaring

In de Portugese krant O Jogo reageerde Gunther Neuhaus, de zaakwaarnemer van de 28-jarige Dost, woedend op de aanval op zijn cliënt. "Dit is onacceptabel en een zeer gevaarlijke situatie. Bas is een van de belangrijkste spelers van Sporting in de afgelopen tien jaar."

Ook Sporting veroordeelde het gedrag van de hooligans in een scherpe verklaring. "We kunnen het vandalisme en de agressie jegens onze spelers en technische staf op geen enkele manier goedpraten", schreef de club. "Dit is niet Sporting. Dit kan niet Sporting zijn."

"We zullen er alles aan doen om de daders te vinden en hen te straffen voor dit ontzettend laffe gedrag."

Sporting speelt komende zondag de Portugese bekerfinale tegen Aves, dat dit seizoen als dertiende eindigde op het hoogste niveau.

Oranje

Dost verruilde VfL Wolfsburg in de zomer van 2016 voor zo'n 10 miljoen euro voor Sporting. Sindsdien scoort hij gemiddeld in elk competitieduel één keer voor de 'De Leeuwen' (61 goals in 61 wedstrijden).

Dit seizoen eindigde de oud-speler van FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen als tweede op de topscorerslijst op het hoogste niveau in Portugal. Hij scoorde 27 keer en leverde drie assists.

Dost maakt geen deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende oefeninterlands tegen Slowakije en Italië. Hij bedankte vorige maand voor de nationale ploeg omdat hij zich daar niet gewaardeerd voelt.