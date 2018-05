Labyad begint op de bank bij FC Utrecht in eerste duel met Vitesse

Labyad ontbrak afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-1 zege) in de selectie door een lichte liesblessure. De 25-jarige aanvallende middenvelder is nu weer fit genoeg om als reserve te beginnen.

Met twaalf treffers in 29 duels was Labyad in het reguliere Eredivisie-seizoen clubtopscorer van Utrecht. Hij was al enige tijd in onderhandeling met Ajax, een transfer die maandag definitief werd.

Yassin Ayoub, die vanaf volgend seizoen voor Feyenoord speelt, keert dinsdag na een schorsing weer terug in de basis bij FC Utrecht. Dat gaat ten koste van Urby Emanuelson, die zaterdag nog vanaf de aftrap mocht spelen tegen Heerenveen.

Kerk

Utrecht-trainer Jean-Paul de Jong brengt verder geen wijzigingen aan in zijn opstelling. Dat betekent dat Gyrano Kerk en Lukas Görtler weer de twee aanvallers zijn bij de nummer vijf van het reguliere seizoen.

Vitesse start met dezelfde elf spelers als afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag (2-1 zege).

Vitesse-FC Utrecht begint om 20.45 uur in de GelreDome. De return in Utrecht is zaterdag. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League.

Opstellingen

Vitesse: Houwen; Karavaev, Kashia, Miazga, Büttner; Serero, Mount, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.

FC Utrecht: Jensen; Troupée, Leeuwin, Janssen, Van der Maarel; Strieder, Klaiber, Van de Streek, Ayoub; Görtler, Kerk