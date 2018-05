Feyenoorders El Ahmadi en Amrabat in voorselectie Marokko voor WK

De Marokkaanse bond heeft het voorlopige keurkorps van bondscoach Hervé Renard nog niet bekendgemaakt, maar de Rotterdamse club is wel op de hoogste gesteld van de voorselectie van de twee middenvelders.

Het is ook niet bekend hoeveel spelers in de voorselectie zitten. Uiterlijk 4 juni moet Renard zijn definitieve keurkorps van 23 spelers inleveren bij de FIFA.

De 33-jarige El Ahmadi maakt al jarenlang deel uit van de Marokkaanse selectie en lijkt een zekerheidje voor het WK. Amrabat (21) maakte vorig jaar pas zijn debuut voor zijn land en heeft inmiddels vier interlands achter zijn naam staan.

Ziyech

El Ahmadi en Amrabat zijn zeker niet de enige Eredivisie-spelers die kans maken op het WK. Hakim Ziyech van Ajax heeft normaal gesproken een basisplaats in de ploeg van Renard en ook FC Utrecht-middenvelders Yassin Ayoub, die volgend seizoen bij Feyenoord speelt, en Zakaria Labyad, volgend seizoen Ajax, mogen misschien mee naar Rusland.

Daarnaast worden Mimoun Mahi (FC Groningen), Nasser El Khayati (ADO Den Haag) en Youness Mokhtar (PEC Zwolle) genoemd voor het eerste WK van Marokko sinds 1998.

De nummer 42 van de FIFA-ranking is in Rusland ingedeeld in poule C, samen met Portugal, Spanje en Iran. De eerste wedstrijd van de Marokkanen is op 15 juni tegen Iran, waarna het Noord-Afrikaanse land de degens kruist met Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).

Het WK begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.