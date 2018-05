Neuer in voorselectie Duitsland voor WK, Götze ontbreekt

De laatste wedstrijd van de 32-jarige Neuer, die op papier nog altijd aanvoerder van de Duitse ploeg is, dateert van september. Hij is inmiddels wel hersteld van zijn voetblessure, maar speeltijd kreeg hij niet meer bij zijn club Bayern München, dat het Bundesliga-seizoen zaterdag afsloot.

De voorselectie van Löw telt vier keepers, waarvan er nog één moet afvallen voor de definitieve selectie van 23 spelers, die op 4 juni binnen moet zijn bij de FIFA. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) en Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) zijn de concurrenten van Neuer.

De selectie van de 27-jarige Trapp is opvallend. Hij behoorde vorig jaar weliswaar tot de Duitse selectie die de Confederations Cup won, maar daarna raakte hij zijn basisplaats kwijt bij PSG. De drie jaar jongere Alphonse Areola krijgt de voorkeur bij de Franse club.

Younes

Ajax-aanvaller Amin Younes ontbreekt zoals verwacht in de voorselectie. De buitenspeler, die deze zomer transfervrij vertrekt uit Amsterdam, werd geregeld geselecteerd door Löw, totdat hij na de winterstop op een zijspoor belandde bij Ajax.

Götze is de belangrijkste ontbrekende naam. De 25-jarige aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund maakte vier jaar geleden in de WK-finale nog het winnende doelpunt tegen Argentinië (1-0). Ook André Schürrle (ook van Dortmund), die destijds de assist gaf, is niet opgenomen in de voorselectie.

Löw kiest wel voor Nils Petersen van SC Freiburg, al wacht de 29-jarige aanvaller nog op zijn eerste interland. Ook voor linksback Jonas Hector, die met FC Köln degradeerde uit de Bundesliga, is een plek ingeruimd.

Landskampioen Bayern München is uiteraard hofleverancier. Naast Neuer kregen Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Thomas Müller en Sebastian Rudy een plek in het voorlopige keurkorps van de regerend wereldkampioen.

Duitsland is in Rusland ingedeeld in groep F met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. De eerste wedstrijd van de ploeg van Löw, die dinsdag zijn contract met Duitsland verlengde tot en met het WK van 2022, is op 17 juni in Moskou tegen de Mexicanen. Drie dagen eerder begint het toernooi met de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië.

De 27-koppige voorselectie van Duitsland

Keepers: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Verdedigers: Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (1.FC Köln), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenvelders: Sebastian Rudy, Thomas Müller (Bayern München), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Borussia Dortmund)

Aanvallers: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Manchester City), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Timo Werner (RB Leipzig), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Nils Petersen (SC Freiburg)