Duitse bond verlengt contract bondscoach Löw tot en met WK 2022

Löw begon in 2004 bij het Duitse elftal als assistent-trainer van Jürgen Klinsmann en werd twee jaar later na het WK aangesteld als bondscoach. Sindsdien leidde hij de Duitsers op ieder eindtoernooi naar een podiumplek.

Op de EK's van 2008, 2012 en 2016 werd Duitsland respectievelijk tweede en twee keer derde. Op het WK van 2010 behaalde het land wederom brons en vier jaar later in Brazilië veroverde de ploeg van Löw de wereldtitel.

Als wereldkampioen mocht Duitsland vorig jaar meedoen aan de Confederations Cup. De formatie van 'Jogi' won het toernooi voor de eerste keer door Chili in de finale te verslaan en bleef bovendien ongeslagen in Rusland.

Stuttgart

Voordat Löw in 2004 aan de slag ging als assistent bij Duitsland, was de oud-aanvaller in zijn geboorteland werkzaam bij SC Freiburg, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt en Karlsruher SC.

Na avonturen in Turkije bij Fenerbahçe en Adanaspor vertrok Löw in 2001 naar Oostenrijk. Daar was hij trainer van Tirol Innsbruck en Austria Wien, waarna hij in 2004 overstapte naar het Duitse elftal.

Duitsland hoopt komende zomer voor de vijfde keer in de historie wereldkampioen te worden. De Duitsers zitten in een groep met Zweden, Zuid-Korea en Mexico en spelen op 17 juni tegen Mexico de eerste wedstrijd in Rusland.

Het is nog niet bekend of doelman Manuel Neuer fit genoeg is om mee te doen aan het WK. De keeper is wel opgenomen in de voorlopige selectie van Löw. Ajax-aanvaller Amin Younes ontbreekt in het keurkorps.