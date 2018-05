Renato Sanches ontbreekt in voorselectie Portugal voor WK

De twintigjarige Sanches was twee jaar geleden op het EK nog een van de verrassingen bij Portugal, dat de Europese titel veroverde door gastland Frankrijk in de finale te verslaan.

Sanches, die in de kwartfinale tegen Polen zijn eerste en tot dusver enige doelpunt maakte voor Portugal, werd dat jaar bovendien verkozen tot Golden Boy, de prijs voor het grootste Europese talent van het jaar.

Op basis van zijn prestaties op het EK maakte Sanches voor 35 miljoen euro de overstap van Benfica naar Bayern München, maar bij de 'Rekordmeister' kan het talent de verwachtingen nog niet waarmaken.

Dit seizoen werd Sanches bovendien verhuurd aan Swansea City. Mede door blessureleed kwam de middenvelder tot slechts twaalf competitieduels bij de Premier League-club, die afgelopen weekend degradeerde.

Ronaldo

Ook Danilo Pereira van FC Porto ontbreekt in de voorlopige selectie. De oud-speler van Roda JC werd in april geopereerd aan een gescheurde achillespees en moet nog maanden herstellen, waardoor het WK te vroeg voor hem komt.

De belangrijkste naam in de selectie van Portugal is uiteraard Cristiano Ronaldo. De aanvaller van Real Madrid speelt een kleine drie weken voor het begin van het WK eerst nog de Champions League-finale tegen Liverpool.

De 35-koppige selectie van Portugal moet nog worden teruggebracht tot 23 spelers. Het definitieve keurkorps van Santos moet uiterlijk maandag 4 juni bekend zijn bij de FIFA. Het WK begint tien dagen later.

Portugal is in Rusland ingedeeld in groep B met Spanje, Marokko en Iran. De eerste wedstrijd van de Portugezen is op 15 juni in Sochi tegen Spanje.

De 35-koppige voorselectie van Portugal

Keepers: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Goztepe) en Rui Patricio (Sporting Lissabon).

Verdedigers: Antunes (Getafe), Bruno Alves (Rangers FC), Cedric Soares (Southampton), João Cancelo (Internazionale), José Fonte (Dalian Yifang), Luís Neto (Fenerbahçe), Mario Rui (Napoli), Nélson Semedo (FC Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando (Marselha) en Ruben Dias (Benfica).

Middenvelders: Adrien Silva (Leicester City), André Gomes (FC Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting Lissabon), João Mário (West Ham United), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskou), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergio Oliveira (FC Porto) en William Carvalho (Sporting Lissabon).

Aanvallers: André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eder (Lokomotiv Moskou), Gelson Martins (Sporting Lissabon), Gonçalo Guedes (Valência), Nani (Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma (Besiktas) en Ronny Lopes (AS Monaco).

Tunesië

Ook de Tunesische bondscoach Nabil Maaloul maakte dinsdag zijn voorselectie bekend. Taha Yassine Khenissi, vorig jaar namens AS Tunis topscorer was van de Afrikaanse Champions League, ontbreekt in het 29-koppige keurkorps. De 26-jarige aanvaller kampt met een spierblessure.

Tunesië is in Rusland ingedeeld in groep G met Engeland, België en Panama. De eerste wedstrijd van de Tunesiërs is op 18 juni in Volgograd tegen de Engelsen.

De 29-koppige voorselectie van Tunesië

Keepers: Mathlouthi Aymen (Al Batin), Ben Cherifia Moez (ES Tunis), Ben Mustapha Farouk (Al Shabab), Moez Hassen (LB Chateauroux).

Defenders: Hamdi Nagguez (Zamalek), Dylan Bronn (KAA Gent), Rami Bedoui (ES Setif), Yohan Ben Olouane (Leicester City), Siyam Ben Youssef (Kasimpasa), Yessine Meriah (CS Sfaxien), Bilel Mohsni (Dundee United), Khalil Chammam (ES Tunis), Oussama Haddai (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly).

Midfielders: Elyess Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly), Ghaylene Chalali (ES Tunis), Karim Laaribi (Cesena), Ferjani Sassi (Al Nassr), Ahmed Khlil (Club Africain), Seifeddine Khaoui (Troyes), Mohamed Wael Arbi (Tours).

Forwards: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Anice Badri (ES Tunis), Bassem Srarfi (OGC Nice), Ahmed Akaichi (Al Ittihad), Wahbi Khazri (Rennes), Naim Sliti (Dijon), Sabeur Khlifa (Club Africain).