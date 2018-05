Van Wonderen opgelucht na 'bizarre ontknoping' in kwartfinale EK onder 17

Aanvoerder Daishawn Redan miste de vijfde Nederlandse strafschop in het Engelse Chesterfield, maar de Tsjechische arbiter Zbynek Proske oordeelde dat de Ierse doelman James Corocan te vroeg van de lijn was gekomen voordat hij redding bracht.

De keeper kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart, waardoor de Ierse verdediger Oisin McEntee op doel moest. Redan mocht nog een keer aanleggen en verzilverde zijn tweede poging wel, waardoor de Nederlandse talenten zich onder de laatste vier schaarden in Engeland.

"Je kan wel spreken van een bizarre ontknoping", zegt Van Wonderen tegen OnsOranje. "Natuurlijk zijn we blij dat we naar de halve finales gaan, maar liever hadden we daar op een andere manier voor gezorgd."

Concentratie

De bondscoach doelt daarmee vooral op het spelbeeld in de kwartfinale, waarin het na reguliere speeltijd 1-1 stond. Oranje kwam ondanks het minieme aantal kansen nog wel op voorsprong tegen het goed georganiseerde Ierland, maar incasseerde twee minuten later al de gelijkmaker.

"Het gevoel dat we die treffer eindelijk hadden gemaakt, zal daarin wel mee hebben gespeeld", denkt Van Wonderen. "Maar je moet altijd geconcentreerd blijven. Juist op zo’n moment."

In de halve finales van het EK neemt Nederland het op tegen gastland Engeland, een wedstrijd waar Van Wonderen naar uitkijkt. "Dat wordt een gave belevenis voor de jongens, in het hol van de leeuw tegen een goede tegenstander. We zullen alle zeilen moeten bijzetten. Een geweldig vooruitzicht."

Oranje onder 17 hoopt voor de derde keer Europees kampioen te worden. Dat lukte het team eerder in 2011 en 2012. Bij die eerste editie deden spelers als Jetro Willems, Karim Rekik en Memphis Depay mee.

De andere halve finale op het EK in Engeland gaat tussen Italië en België.